One Piece - Wie sieht Ruffys Gear 5-Form aus? Neue Episode gibt endlich einen Vorgeschmack und der hat es in sich

Ruffy zeigt, was in ihm steckt.

Der Wano Kuni-Arc aus One Piece neigt sich so langsam dem Finale entgegen. Ruffy tritt gegen einen der vier Piratenkaiser an und gibt dabei sein Bestes. Doch sein Bestes ist nicht gut genug, weshalb er über seine Grenzen hinauswachsen muss und dabei eine neue Gear-Stufe erreicht: Gear 5.

In der aktuellen Folge 1069 hat es Ruffy noch nicht ganz geschafft, diese Stufe zu erreichen. Allerdings haben aufmerksame Fans bemerkt, dass die neue Stufe für Sekundenbruchteile in einer besonderen animierten Form zu sehen ist.

One Piece: Ruffys Gear 5 als coole Animation

Wie sieht Gear 5 aus? Als Ruffy seine King Kong Gun-Attacke auflädt und auf Kaido zustürmt, sind für Sekundenbruchteile seine vier Gear-Stufen als besonders farbige Standbilder zu sehen. Das Bild zu Gear 5 zeigt einen von gelben Flammen umhüllten Ruffy, der mit schwarzer Silhouette und besonders markanten Augenbrauen seine Faust erhebt.

Durch den weit aufgerissenen Mund, dem kantigen Jochbein und den ausgehöhlten Augen sieht Ruffy auf dem Bild ein wenig skelettartig aus. Der Twitter-Account newworldartur hat die Standbilder, die während der Episode kaum zu sehen sind, für uns festgehalten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Solltet ihr die Bilder nicht bemerkt haben, spult ungefähr bis zur Marke von 21:15 Minuten. Dort müsst ihr wirklich sehr schnell abwechselnd auf Pause und Start klicken, um die Standbilder zu sehen. Wir haben es beim ersten Anlauf nur geschafft, die erste und letzte Gear-Form von Ruffy zu sehen.

Wird Ruffys Gear 5 so aussehen? Bei dem Bild handelt es sich nur um eine besonders schöne Animation. Wir haben bereits in einer ersten Zeichnung und im Kinofilm One Piece Film Red gesehen, wie Ruffys Gear 5 in Farbe aussieht.

Den passenden Trailer zum Kinofilm seht ihr hier:

1:04 One Piece Red - Der deutsche Trailer zum Kinofilm - Der deutsche Trailer zum Kinofilm

Das wissen wir bereits zu Gear 5

Mit Gear 5 erwacht endlich Ruffys wahre Teufelsfrucht. Dabei handelt es sich nämlich nicht um die Gum-Gum-Frucht, sondern um die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika. Ruffy verwandelt sich in eine Inkarnation des Sonnengottes Nika und überwindet somit die Physik seiner Welt.

Ruffy kann nämlich plötzlich seine Körpergröße ändern, seine Gummikraft auf seine Umgebung übertragen und vieles mehr. Wir dürfen also gespannt sein, wie das Team von Toei Animation die Teufelskräfte von Ruffy im Anime umsetzen wird.

Was haltet ihr von dem Standbild zu Gear 5? Hättet ihr euch so ein Aussehen als finale Form gewünscht?