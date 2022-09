One Piece zeigt Ruffys Gear 5 zum ersten Mal offiziell in Farbe

Im One Piece-Manga war zwar bereits Ruffys Gear 5-Form zu sehen, aber immer nur in schwarz-weiß. Jetzt gibt es das erste offizielle Bild komplett in Farbe. Das macht noch einmal eindrucksvoll deutlich, wie stark sich die neueste Transformationsstufe von Monkey D. Ruffy von den bisherigen Gear-Versionen unterscheidet.

Ruffys Gear 5 jetzt auch in Farbe!

Gear Fifth aka Gear Five heißt die neueste Form, die Monkey D. Ruffy bereits im Manga-Kapitel 1044 erreicht hat. Sie verleiht dem Helden einen noch stärkeren Power-Boost als je zuvor. Er selbst erklärte in dem Zusammenhang, endlich alles machen zu können, was er schon immer tun wollte.

Bisher nur in schwarz-weiß: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir diese neue Power-Stufe von Ruffy bisher nur ohne Farbe sehen konnten. Die Seiten des Mangas kommen seit jeher komplett ohne Farbgebung aus. Aber das trifft natürlich nicht auf das Cover zu.

Mit der neuesten Ausgabe ändert sich das endlich. Darauf erstrahlt die Gear 5-Version von Ruffy nämlich in ihrer ganzen Pracht. Soll heißen: Endlich sehen wir ein erstes, hoch offizielles Bild aus erster Hand, das Gear 5th in Farbe zeigt. Komplett mit weißen Haaren und allem Drum und Dran.

Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bisher war die Farbgebung nur durch eine Spielfigur gespoilert und von den Menschen hinter dem Manga in einem Interview bestätigt worden. Jetzt können wir uns aber endlich selbst einen richtigen Eindruck davon verschaffen, wie das im Manga aussehen soll. Besonders die weißen Haare wirken überraschend und abgefahren.

Was ist Gear 5? Alle Informationen zu den Fähigkeiten und Bedeutungen haben bereits in diesem GamePro-Überblick zu Ruffys neuester Form zusammengefasst:

0 1 One Piece Gear 5 - Alles, was wir bisher über Ruffys neue Teufelskraft wissen

One Piece Odyssey: Das RPG hat endlich einen Release-Termin

Ihr wollt One Piece spielen? Kein Problem: Mit One Piece Odyssey erscheint demnächst ein waschechtes JRPG, an dem selbst Serien-Schöpfer Eiichiro Oda mitwirkt. Darin verschlägt es die Strohhutpiraten-Bande rund um Ruffy auf eine mysteriöse Insel. Vor Kurzem wurde erst der offizielle Release-Termin angekündigt: Am 13. Januar 2023 soll es soweit sein.