One Piece: Diese Parodie des Mangas ist so grauenhaft, dass sie schon wieder gut ist - ‘Das wurde nur in die Bücherei gebracht, um Leute zu veräppeln‘

Ruffy haben wir definitiv noch nie vorher so gesehen. (Bild: Reddit / Historical-Fox6171)

One Piece gibt es schon seit vielen Jahren und das legendäre Werk von Eiichiro Oda genießt weltweit enorme Beliebtheit. Das führt einerseits dazu, dass Fans wunderschöne Bilder, Geschichten, Cosplays und vieles mehr zum bekannten Universum erschaffen. Andererseits lässt sich in den Fan-Werken auch Bizarres entdecken, das beim genauen Hinsehen durchaus seinen Reiz hat. So auch ein bestimmtes Manga-Exemplar.

Diese Manga-Parodie ist einfach zu gut

Auf Reddit teilt User Historical-Fox6171 Fotos eines speziellen One-Piece-Mangas. Dazu stellt der User die Frage, was der gezeigte Manga genau sei und ob es sich um eine offizielle Veröffentlichung handle. Der Manga befinde sich schon länger in der lokalen Bibliothek und sehe gleichzeitig so überzeugend aus.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den skurrilen Manga werfen:

Das ist auf den Bildern zu sehen: Das Manga-Cover zeigt zwar One-Piece-Protagonist Ruffy, jedoch in einem komplett ungewohnten Zeichenstil und mit richtig langer Zunge. Beim weiteren Durchblättern des Mangas sind die unterschiedlichen Charaktere auf skurrile Art und Weise verändert zu sehen, wie etwa Ruffy mit herabhängenden Popeln oder Shanks mit langen Schneidezähnen. Die langen Zungen sind ein Motiv, dem wir mehrfach begegnen.

Shanks gibt in diesem speziellen Manga seinen Strohhut auch nicht an Ruffy weiter, sondern lacht ihn stattdessen einfach nur aus. Auf dem letzten Bild könnt ihr hingegen Zorro in seiner “legendären“ 4-Schwerter-Technik betrachten.

So reagiert die Community: Der Top-Kommentar von I-Am-The-Uber-Mesch äußert eine Theorie, die höchstwahrscheinlich den realen Begebenheiten entspricht. Der Manga sei keine offizielle Ausgabe, sondern wahrscheinlich der Scherz einer Person, die den eigentlichen Manga überarbeitet und anschließend selbst gedruckt habe.

Das Ziel davon? Leute veräppeln. Das scheint so weit auch geklappt zu haben.

Moment – ist das eine Jojo-Referenz?!

Weiter fällt in den Kommentaren auf, dass vor allem das Cover des Parodie-Mangas bekannt zu sein scheint. Mehrere Personen sehen darin eine Referenz zum Manga beziehungsweise Anime Jojo’s Bizarre Adventure.

Das könnte der Ursprung der bizarren Kunst sein: Im dritten Teil von Jojo’s Bizarre Adventure, der unter dem Namen Stardust Crusaders bekannt ist, müssen sich die Protagonisten mehreren Gegner*innen stellen.

Darunter sind auch die Brüder Oingo und Boingo, von denen der jüngere Boingo eine besondere Fähigkeit in Form eines Buches besitzt, das ihm die Zukunft vorhersagt. Dieses Buch ist in einem ähnlichen Zeichenstil gehalten wie die Manga-Parodie von One Piece. Wie ihr seht, machen die Jojo-Referenzen selbst vor One Piece keinen Halt.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch der skurrile Manga und habt ihr die Jojo-Referenz erkannt?