One Piece: Uralter Text auf Elban teast an, dass Joyboy womöglich gar nicht wirklich zu den "Guten" gehört hat

Womöglich ist die Auseinandersetzung zwischen Joyboy und der Weltregierung nicht ganz schwarz-weiß. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das neue 1138. Kapitel bringt eine Menge frischer Erkenntnisse über die Welt von One Piece und deren Geschichte. Das ist exakt die Art von Inhalt, nach dem sich Fans der beliebten Anime- und Manga-Reihe sehnen. Wie für Eiichiro Oda üblich, liefert der Mangaka nicht nur Antworten, sondern wirft auch Fragen auf, die bisherige Annahmen auf den Kopf stellen. Wie etwa diejenige nach der Gesinnung von Joyboy.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel schreiben wir über Inhalte bis und mit dem Manga-Kapitel 1138. Darunter sind auch Informationen zur Weltgeschichte von One Piece.

Uralter Text hinterfragt die Gesinnung von Joyboy

In Kapitel 1138 ist es endlich so weit und Robin kann in der Eulenbibliothek die sagenumwobene Harley-Schrift lesen, die die gesamte Geschichte der Welt von One Piece in insgesamt drei Phasen erzählt. Gleichzeitig wird ein beachtliches und detailliertes Wandgemälde präsentiert, das die Erzählung untermauert.

Der Riese Sauro verrät der jungen Archäologin, dass sich die Welt aktuell in der dritten und letzten bekannten Phase befindet. Für uns interessant ist jedoch die zweite Phase, die das leere Jahrhundert zu beschreiben scheint, weil Joyboy damals die Rolle des Sonnengotts Nika einnahm.

Dabei ist die folgende Textstelle auffällig:

"Die Sonne dehnte die Flammen des Krieges weiter aus"

Der Sonnengott in Phase 2 unterscheidet sich von den beiden anderen. In der ersten Phase ist er der Befreier der Unterdrückten und in der aktuellen Phase ist es ein tanzender, lachender Gott, der die Welt an ihr Ende führt. Lediglich Joyboy feuert die Flammen des Krieges weiter an.

Die unterschiedlichen Sonnengötter der einzelnen Phasen sind wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Riesen auf Elban sich keine einheitliche Meinung über sie bilden. In Kapitel 1136 streiten sie sich darüber, was für eine Art Gott Nika sein könnte: ein Befreier, ein Zerstörer oder doch einfach nur ein Lachender?

In den beiden Kapiteln wird Joyboy beziehungsweise dem Sonnengott der zweiten Phase also eindeutig eine zerstörerische Rolle zugeschrieben.

Das untermauert die Durchsage von Dr. Vegapunk im Egghead Arc, laut der Joyboy im leeren Jahrhundert als der erste selbst ernannte Pirat gegen die aktuelle Weltregierung kämpfte. Bekanntermaßen hat Joyboy diese Schlacht verloren, was auch die Harley-Schrift festhält.

Ist Joyboy also ein kriegslustiger Bösewicht?

Ganz so einfach ist die Antwort darauf leider nicht, beziehungsweise haben wir aktuell einfach noch zu wenige Informationen.

Dr. Vegapunk kannte die Gründe für die Auseinandersetzung zwischen Joyboy und der Weltregierung nicht. Der Harley-Text gibt ebenfalls keine genaueren Informationen dazu. Dem aktuellen Stand nach trafen zwei unterschiedliche Ideale aufeinander, die sich nicht miteinander vereinen ließen. Das bedeutet aber nicht direkt, dass Joyboy zwingend böse Absichten hatte.

Dennoch lassen uns die Hinweise vermuten, dass die ganze Angelegenheit womöglich gar nicht so simpel und schwarz-weiß ist, wie einst angenommen. Wir sind aber überzeugt davon, dass die finale Saga von One Piece die Absichten der unterschiedlichen Parteien aufdeckt und staunen so lange weiter über das beeindruckende Worldbuilding von Eiichiro Oda.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Eindrücke der GamePro-Community: Wie nehmt ihr die aktuellen Ereignisse von One Piece auf?