One Piece-Theorie zum neuen Kapitel behauptet, dass es gleich 2 Nika-Teufelsfrüchte gibt - und diese könnte Ruffy gegessen haben

Es könnte zwei legendäre Teufelsfrüchte geben und eine davon hat Ruffy aus Versehen gegessen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Nika und Joyboy sind legendäre Persönlichkeiten in der Welt von One Piece. Ersterer gilt als der “eigentliche” Sonnengott, während Letzterer als eine Art Reinkarnation oder Erbe des berüchtigten Gottes angesehen wird.

Seit Ruffys Transformation in seine Gear 5-Form wird er sowohl von Fans als auch von Figuren in der Geschichte von One Piece immer wieder mit dem Sonnengott gleichgesetzt. Mit dem Release von Kapitel 1136 sind weitere Informationen über den Sonnengott Nika enthüllt worden und dabei spalten sich bereits die Vorstellungen des Gottes sowohl bei den Riesen-Kriegern auf Elban als auch bei Fans der Geschichte.

Ruffy hat durch den Verzehr der Nika-Teufelsfrucht, die bisher als Gum-Gum-Frucht bekannt war, die mystischen Kräfte des Sonnengottes in sich erweckt. Nachdem mehr über die Geschichte des Sonnengottes und seine Verbindung zu Ruffy bekannt wurde, haben Fans jedoch eine weitere Theorie aufgestellt: Was wäre, wenn es zwei Nika-Teufelsfrüchte gäbe und die zweite Teufelsfrucht statt Freude und Lachen Zerstörung und Verwüstung anrichten würde?

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die aktuellen Story-Inhalte und Geschehnisse bis One Piece-Kapitel 1136 behandelt. Solltet ihr bislang noch nicht so weit gelesen haben, so werden euch wichtige Informationen zu relevanten Figuren der Geschichte vorweggenommen.

Die uralte Schrift “Harley” verrät mehr über den Gott der Zerstörung und Befreiung

Im neuesten Kapitel 1136 von One Piece werden neue Informationen zum legendären Sonnengott Nika enthüllt. Die Riesen-Krieger auf Elban erzählen schon seit Jahrhunderten Geschichten über den berüchtigten göttlichen Krieger.

Durch die antike Schrift “Harley” (ein religiöser Text), die in einer uralten Sprache verfasst ist, erfuhren die Einwohner auf Elban von der Existenz des Sonnengottes.

Eine genauere Darstellung des legendären Sonenngottes Nika in der uralten Schrift "Harley". (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Unglücklicherweise ist die Sprache so veraltet, dass auch die Gelehrten auf Elban die antike Schrift nicht komplett übersetzen können. Als Resultat entstanden daraus unterschiedliche Interpretationen.

Einigen Interpretationen zufolge soll die Welt bereits zweimal zerstört worden sein und bei beiden Ereignissen soll “Nika” kurz davor erschienen sein. Die Vielzahl der Legenden sorgte auch dafür, dass es mehrere unterschiedliche Bilder von Nika gibt.

Während die einen ihn als den Gott der Befreiung sehen, bezeichnet die andere Hälfte ihn als den Gott der Zerstörung. Ein weiterer kleiner Teil der Bewohner sieht ihn als Gott des Lachens und der Freude.

Diese Aussagen der elbanischen Riesen-Krieger in Kapitel 1136 führten dazu, dass One Piece-Fans und Leser*innen des Mangas eine ganz bestimmte Theorie aufgestellt haben: Was wäre, wenn es zwei Nika-Teufelsfrüchte gäbe und infolgedessen zwei Götter anstelle von nur einem?

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Zwei Nika-Teufelsfrüchte, zwei Götter – Die Spaltung zwischen “Gut” und “Böse”

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @sigmarshanks wirft in einem Beitrag die Theorie in den Raum, dass es womöglich zwei Nika-Früchte in der Welt von One Piece geben könnte.

Auf den ersten Blick mag das abgedreht klingen, aber Fans haben schnell gemerkt, dass das doch nicht so unwahrscheinlich ist. SigmarShanks zeigt zwei Ideen auf, die durch die neuen Informationen zu Nika in Kapitel 1136 gestützt werden: Ruffy ist der Gott der Befreiung, Loki ist der Gott der Zerstörung.

Loki soll laut eigener Aussage und den Erzählungen der Elban-Bewohner die legendäre Frucht der Insel gegessen haben. Vieles deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine Teufelsfrucht handelt, die die Einwohner als “Sonnengott”-Teufelsfrucht bezeichnen.

Weitere Hinweise

Loki soll aufgrund des Mordes an seinem Vater und seinem unheilvollen Treiben auf See auf Elban angekettet und in der Unterwelt wegesperrt worden sein. Bei den Bewohnern gilt er aufgrund seiner Taten als “durch und durch bösartig”.

Außerdem stellt sich der angekettete Riesen-Krieger nicht nur als verfluchter Prinz Elbans vor, sondern auch als der “Sonnengott”. Zuletzt hatte Loki laut den Erzählungen auf Elban schon in jungen Jahren mit seinen Streichen für Verwüstung und Zerstörung auf der Insel gesorgt.

Loki wurde aufgrund seiner Taten auf Elban wegegesperrt und als verfluchter Prinz bezeichnet. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Sein erster Auftritt im Manga machte ebenfalls deutlich, dass er sich nach der Zerstörung der Welt sehnt. Loki scheint im großen Kontrast zu Ruffy zu stehen, der in seiner Gear 5-Form häufig optisch mit dem Sonnengott Nika verglichen wird.

Der Klang von Ruffys Herzschlag ist in dieser Form als “Drums of Liberation” (dt. Trommeln der Befreiung) bekannt. Es ist ein deutliches Indiz für seine Verbindung zum Sonnengott Nika, der ja für manche als Befreier gilt – so nahm Ruffy womöglich die Nika-Teufelsfrucht des "Befreiers" zu sich, während Loki die Frucht des "Zerstörers" gegessen hat.

Was ist an der Theorie dran?

Ruffy erreicht zum ersten Mal Gear 5 und weist Ähnlichkeiten zum Sonnengott Nika auf. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Theorie zufolge gibt es also eine Nika-Teufelsfrucht, die im Anwender die Kraft der “Befreiung” erweckt, während die zweite dem Anwender die Kraft der “Zerstörung” gibt.

Fans sind sich unter dem Beitrag nicht darüber einig, ob Loki wirklich die zweite Nika-Teufelsfrucht gegessen hat und es nicht eher Blackbeard gewesen sein könnte, der die Zerstörung in die Welt von One Piece bringt. Eines ist jedoch sicher: Die Theorie um die Existenz einer zweiten legendären Nika-Teufelsfrucht scheint bei den meisten Fans Anklang zu finden.

Letzten Endes gilt es abzuwarten, was Eiichiro Oda mit den vielen neuen Informationen zu Nika vorhat und was es wirklich mit dem Sonnengott, Loki und Ruffys Teufelsfrucht auf sich hat.

Aber was haltet ihr von der Existenz zweier nahezu identischer Teufelsfrüchte und welcher One Piece-Charakter würde eurer Meinung nach zur Rolle des Zerstörers passen?