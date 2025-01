One Piece: Sonnengott Nika - Alle bekannten Informationen zum legendären Krieger und seiner Verbindung zu Joyboy und Ruffy

Der legendäre Krieger Nika wird ebenfalls als Sonnengott verehrt und steht in besonderer Beziehung zu Ruffy und Joyboy. (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha / Toei Animation)

In der Welt von One Piece taucht ein bestimmter Charakter immer wieder als legendäre Persönlichkeit auf: Der Sonnengott Nika. Obwohl diese weltberüchtigte Figur in One Piece des Öfteren mit Joyboy und Ruffy in Verbindung gebracht wird, ließ Eiichiro Oda Fans lange im Dunkeln sitzen und gab kaum Informationen zum mutmaßlichen "Befreier und Zerstörer der Welt" Nika preis.

Erst mit dem Beginn der Elban-Arc enthüllte der One Piece-Schöpfer und Mangaka Stück für Stück etwas mehr zum Sonnengott, der eine der wichtigsten Schlüsselfiguren in der Welt von One Piece ist.

Wir haben für euch die relevantesten Fakten über Nika, seiner Verbindung zu den Piraten, Joyboy und Ruffy, abseits der Theorien, hier gesammelt und in eine Übersicht gepackt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Also schaut gerne öfter vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt.

Nika ist der Name eines einst legendären Kriegers, der von Sklaven aus uralten Zeiten in der Welt von One Piece als Sonnengott verehrt wurde. Seine Existenz lässt sich bis auf Elban zurückführen, wo seine Legende in der uralten Schrift “Harley” weitererzählt wird.

Das erste Mal wird der berüchtigte Sonnengott von Who’s-Who, auch bekannt als Sprühnebel-Who, erwähnt. Er hat während seiner Gefangenschaft im Gefängnis der Weltregierung vom Sonnengott gehört.

Die Darstellung des legendären Kriegers in der uralten Schrift "Harley". (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha)

Laut dem Wissenschaftler Dr. Vegapunk ist Nikas Existenz nur in den ältesten und antiken Texten überliefert, da sie in den modernen Dokumenten von der Regierung herausgelöscht wurde. Die Legende wurde über Generationen hinweg im fast ausgestorbenen Volk der Seeräuber weitergegeben und eine dieser Schriften über Nika wurde den Riesen-Kriegern auf Elban überreicht.

Dr. Vegapunk enthüllte kritische Informationen zu Joyboy und dem Sonnengott Nika. (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha / Toei Animation)

In der alten Schrift “Harley” auf Elban wird Nikas Existenz als Befreier oder Zerstörer hinterfragt, da laut der Legende die Welt bereits zweimal zerstört wurde und der Sonnengott kurz vor den Katastrophen erschienen sein soll.

Demnach habe Nika mit einem Schild und einem Schwert gekämpft, aber es ist aktuell nicht bekannt, ob Nika an der Zerstörung teilgenommen oder versucht habe, sie zu verhindern. Die genauen Details zu seiner Geschichte wurden bislang von der uralten Schrift “Harley”, ein antiker religiöser Text, noch nicht komplett entziffert.

Die legendäre Nika-Teufelsfrucht und die Vertuschung durch die Weltregierung

Ruffy und Nika nehmen die gleiche Pose ein. (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha / Toei Animation)

Die Überlieferung spricht von der Existenz einer sogenannten “Hito Hito no Mi, Model: Nika”, also einer Nika-Teufelsfrucht.

Diese Teufelsfrucht soll beim Verzehr dem Anwender die mächtigen Fähigkeiten und Kräfte des namensgebenden Sonnengottes geben. Dabei erlaubt sie dem Anwender, seinen Körper beliebig zu manipulieren, als wäre er aus Gummi und ihm sollen keinen Grenzen gesetzt sein, wie er zu kämpfen hat. Sonnengott Nikas Fähigkeiten sind am deutlichsten am Beispiel von Monkey D. Ruffys Kampfweise und -Techniken in seiner Gear 5-Form zu erkennen.

Aus bisher unerklärlichen Gründen hegt die Weltregierung großes Interesse an der Frucht und hat sogar die Existenz der Nika-Frucht durch die Umbenennung in die “Gum-Gum-Frucht” versucht zu vertuschen.

Damit wollte die Regierung die wahre Natur der göttlichen Teufelsfrucht vor der Welt und sogar den mächtigen sieben Samurai der Meere verheimlichen.

Die Verbindung zwischen dem Sonnengott, Joyboy und Ruffy

Auch der legendäre Pirat Joyboy scheint im Besitz der Kräfte des Sonnengottes Nika gewesen zu sein. (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha / Toei Animation)

Dr. Vegapunk enthüllt in seiner Rede am Ende der Egghead-Arc, dass während des "leeren Jahrhunderts" die göttliche Kraft von Nika in Joyboy zu finden war.

Der Wissenschaftler spricht vom Erbe der Sonnengott-Kräfte. Joyboy stammt aus dem antiken Königreich vor 900 Jahren und führte den großen Krieg gegen die damalige Allianz der Nationen im leeren Jahrhundert an. Durch seine bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Fischmenschen und seinen versteckten Schatz auf der letzten Insel der Grand Line, machte er sich einen großen Namen als der allererste Pirat in der Welt von One Piece.

2:01 In One Piece: Pirate Warriors 4 könnt ihr jetzt mit Ruffys Gear 5-Form richtig aufdrehen

Nach den Ereignissen des "leeren Jahrhunderts" fand die göttliche Teufelsfrucht, in der die mystischen Kräfte des Sonnengottes innewohnten, ihren Weg zu Monkey D. Ruffy. Durch den zufälligen Verzehr der “Gum-Gum-Frucht” eignete sich Ruffy die Fähigkeiten des Sonnengottes an, die bisher als generelle Gummi-Teufelskräfte von Ruffy gesehen werden.

In seiner erwachten Gear 5-Form nimmt Ruffy das Aussehen des legendären Befreiers und Zerstörers “Sonnengott Nika” an. Der Strohhut-Pirat hat also durch einen Zufall den Titel des Sonnengottes geerbt.

Wie ist eure Meinung zu Sonnengott Nika? Seht ihr ihn mehr als Zerstörer oder Befreier und welche Rolle wird eurer Meinung nach Ruffy in der Geschichte von One Piece einnehmen?