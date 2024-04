Heute im TV - One Piece: Heart of Gold läuft heute Abend auf ProSieben MAXX und feiert TV-Premiere

Denkt dran, rechtzeitig einzuschalten, damit ihr One Piece: Heart of Gold nicht verpasst!

Rund acht Jahre nach der ersten Ausstrahlung im japanischen Fernsehen kommt das TV-Special One Piece: Heart of Gold endlich auch ins deutsche Fernsehen. Solltet ihr heute Abend noch nichts geplant haben und ein großer Fan von One Piece sein, wäre das die beste Möglichkeit, eines der TV-Specials zum Anime nachzuholen.

One Piece: Heart of Gold feiert TV-Premiere in Deutschland

Wann und wo muss ich einschalten? Das TV-Special wurde ursprünglich am 16. Juli 2016 in Japan auf Fuji TV ausgestrahlt. Nun können auch Fans aus Deutschland in den Genuss des TV-Specials kommen. Wollt ihr das Special nicht verpassen, müsst ihr euch die folgenden Daten merken:

Wann? Am 5. April 2024, um 20:15 Uhr

Am 5. April 2024, um 20:15 Uhr Wo? Auf dem TV-Sender ProSieben MAXX

Ihr habt das Special im TV verpasst? Keine Sorge, denn es gibt zwei weitere Möglichkeiten, um One Piece: Heart of Gold nachzuholen. Zum einen findet wenig später um 1:00 Uhr eine Wiederholung auf ProSieben MAXX statt. Zum anderen wird das TV-Special nach der Ausstrahlung in der Mediathek auf Joyn angeboten. Da könnt ihr das Special unabhängig von der Uhrzeit anschauen.

Was ist One Piece: Heart of Gold?

Bei dem TV-Special handelt es sich um die Vorgeschichte des Kinofilms One Piece Film Gold. Es hat eine Länge von etwa 104 Minuten, die Geschichte dazu wurde vom Anime-Team entworfen.

Tsutomu Kuroiwa ist für das Drehbuch von Heart of Gold und Film Gold verantwortlich. Das Special entstand unter der Leitung von Tatsuya Nagamine, der die gleiche Verantwortung für One Piece Film Z trug.

Worum geht es in dem Film? Gildo Tesoro, den viele noch aus One Piece Film Gold kennen dürften, heuert den Piraten Mad Treasure an. Er soll ein Mädchen namens Myskina Olga entführen. Das Mädchen weiß nämlich, wo sich das Pure Gold befindet. Dabei handelt es sich um eine Substanz, mit der die ganze Welt gekauft werden kann.

Die Strohhutbande begegnet dem Mädchen, als sie vor der Treasure-Piratenbande flieht. Ruffy und seine Crew helfen Olga, sich gegen die Piraten zu wehren und zu verhindern, dass diese das Pure Gold auf der Alchemi-Insel an sich reißen.

Welches ist euer liebstes TV-Special von One Piece? Und wie fandet ihr den Film Gold?