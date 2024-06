Wie sahen die Strohhutpiraten in ihrer Schulzeit aus? Diese geniale One Piece-Werbung für Instant-Nudeln zeigt es euch

Nicht nur Nami drückt im Rahmen der "Hungy Days"-Werbespots die Schulbank. Eine Menge Charaktere von One Piece sind vertreten. (Bild: Nissin Foods / Shueisha)

One Piece hat uns schon einige schöne, intensive und emotionale Geschichten erzählt. Stellt euch nun vor, diese Geschichten wunderschön gezeichnet und episch animiert ausgerechnet in einem alternativen High-School-Universum zu erleben – was nach einem Fiebertraum klingt, ist in insgesamt vier Werbespots von Nissin Foods Realität geworden.

Ruffy und Co. drücken die Schulbank

Die Werbekampagne mit dem Namen “Hungry Days“ ist mittlerweile über vier Jahre alt und hat schon direkt bei ihrer Veröffentlichung Fans mit großen Augen zurückgelassen. Wenn ihr die insgesamt vier Werbespots verpasst habt, dann können wir euch einen Blick darauf empfehlen:

Die Spots sind in insgesamt vier Sagas aufgeteilt; der Zorro-, Nami-, Vivi- und Gipfelkrieg-Saga. Sie zeigen jeweils wichtige Momente der Charaktere oder des Marineford-Arcs – jedoch mit einem cleveren Twist. Die Charaktere nehmen realistische Züge an und drücken in unserer modernen Zeit die Schulbank.

Übrigens ging das Crossover neulich noch einen Schritt weiter. Im Original-Stil von Oda können wir die drei selbsternannten Brüder Ruffy, Sabo und Ace im Rahmen von “Hungry Days“ wieder vereint betrachten:

Zorro verliert zum Beispiel auch in den Werbespots im Schwertkampf gegen Mihawk, jedoch dieses Mal im Rahmen eines Sportturniers. Nach seiner Niederlage können wir ihn dabei beobachten, wie er neben der Schule hart für den nächsten Wettkampf trainiert.

Nami beschäftigt sich hingegen mit einem alten Bekannten aus dem Anime. Sie arbeitet neben der Schule für Arlong und wie in One Piece selbst behandelt er sie alles andere als gut. Bekannte Handlungsstränge werden bei “Hungry Days“ also nochmals neu interpretiert.

Wenn ihr euch lieber mit dem Originalwerk beschäftigen wollt, dann läuft aktuell im Anime der Egghead-Arc:

So gerne wir die einzelnen Sagas der Instant-Nudel-Werbung bestaunen, ein absolutes Highlight damals wie auch heute ist es immer noch, die Werbespots zu pausieren und nach einzelnen Charakteren darin zu suchen.

Auch wenn die Strohhutpiraten im Rampenlicht stehen, so gibt es zahlreiche Cameo-Auftritte von weniger prominenten Charakteren. Habt ihr zum Beispiel den Supernova Capone Bege mit seiner Ehefrau Charlotte Chiffon in Arlongs Restaurant erspähen können?

Welchen Cameo-Auftritt findet ihr am coolsten?