Neue One Piece-Zeichnung vereint Ruffy mit seinen Brüdern und es erwärmt unsere Herzen

Sobald die drei zusammen sind, ist die Welt wieder in Ordnung.

Erinnert ihr euch an die episch animierten Werbespots zu One Piece, die vor etwa vier Jahren durch das Internet kursiert sind? Dabei hat es sich um eine Kooperation mit dem Namen Hungry Days gehandelt. Sie bestand zwischen dem berühmten Manga und dem Lebensmittelunternehmen Nissin Foods, das vor allem für seine Instant-Nudelgerichte bekannt ist.

Hungry Days vereint Ruffy mit Ace und Sabo

Nun ist erneut etwas unter der Kooperation Hungry Days erschienen. Dieses Mal handelt es sich jedoch nicht um einen animierten Werbespot, sondern um ein Bild, das Ruffy mit seinen beiden selbsternannten Brüdern Ace und Sabo wiedervereint:

(Bild: Shueisha / Nissin Foods)

Auf dem Bild können wir das glückliche Trio sehen, das fröhlich sein Fast Food mampft. Ein Blick auf die mit Essen gefüllten Papiertüten verrät uns direkt, auf welche Fast-Food-Kette hier angespielt wird. Vom Lächeln der drei Rebellen können wir ausgehen, dass die Kost schmeckt – oder sie genießen eine Wiedervereinigung, die uns im Manga wohl so nicht mehr erwarten wird.

So oder so; Es freut uns, einen Blick auf die glücklichen ASL-Brüder werfen zu dürfen. Wenn dies euer erster Kontakt mit der Hungry-Days-Kooperation ist, dann können wir euch einen Blick in die aufwändig und episch animierten Werbespots empfehlen, die One-Piece-Fans bereits vor vier Jahren zu begeistern wussten.

In diesem Werbespot können wir zum Beispiel den epischen Marineford-Arc nochmals im Schnelldurchlauf erleben:

Nicht nur sieht das neue Bild aus der One Piece-Kooperation gut aus, auch hat One Piece allgemein etwas zu feiern. Die Finanzergebnisse von Toei Animation, dem Studio hinter dem Anime von One Piece, haben erstmals die Führung von One Piece vor dem Kultanime Dragon Ball vermeldet.

Dies ist vor allem durch die Film-Sparte mit Ablegern wie One Piece: Red möglich geworden, in der One Piece deutlich vor Dragon Ball führt. Ausserdem wird die erfolgreiche Netflix-Serie ebenfalls ihre Finger im Spiel haben, weil dadurch die Beliebtheit von One Piece weltweit abermals gestiegen ist.

Wir gratulieren One Piece nochmals an der Stelle und erfreuen uns an dem neuen Bild der drei Brüder.

Welchen Bruder aus dem Trio mögt ihr am meisten und wieso?