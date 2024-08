One Piece: In Joy Boys Erinnerung versteckt sich ein wichtiges Symbol, das auch die Strohhüte betrifft

Diese kleine Detail in Kapitel 1122 erinnert an einen rührenden Moment in One Piece. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Joy Boy, dessen Vergangenheit und den aktuellen Geschehnissen in der Egghead-Arc in Kapitel 1122.

Die Egghead-Arc scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben und neigt sich dem Ende zu. In Kapitel 1122 gibt One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda einen kleinen Einblick in die Vergangenheit von Joy Boy und seine Verbindung zum Eisernen Riesen Emeth.

Dabei wird nicht nur die tiefe Freundschaft der beiden enthüllt. In Emeths Design versteckt sich auch ein interessantes Detail, das eine Verbindung zu Ruffy und Prinzessin Vivi haben könnte.

Das Kreuz auf Emeths Arm als Parallele zu Ruffy und Co. in der Alabasta-Arc

In Kapitel 1122 von One Piece gibt es eine kurze Rückblende in die Vergangenheit, wo Joy Boy mit dem Eisernen Riesen Emeth spricht. Dieses Gespräch entpuppt sich als einer der wichtigsten Momente in Joy Boys Leben und führt auch zur erfolgreichen Flucht der Strohhüte in der Gegenwart.

Joy Boy hat sein stärkstes Haoshoku Haki (Könighaki) in Emeth versiegelt, damit dieser in ferner Zukunft sich selbst oder seine Lieben vor großer Gefahr schützen kann.

Im Gespräch ist auch Emeth in seiner vollen Pracht zu sehen. Auffällig ist, dass der Roboter ein ganz bestimmtes Kreuz auf seinem rechten Arm hat. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Kreuz, sondern laut einer Fan-Theorie um eine Parallele zu Ruffy und seiner Crew.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in Mihawks_mother zeigt in einem Beitrag die unbestreitbare Ähnlichkeit mit den Kreuzen, die Ruffy und Co. in der Alabasta-Arc für Vivi auf ihre Arme gezeichnet hatten.

In der damaligen Arc hatten sich die Strohhüte als Zeichen ihrer Freundschaft mit Prinzessin Vivi ein kleines Kreuz auf den Arm gemalt. Auch in der Rückblende mit Joy Boy befindet sich dieses Zeichen auf einem Arm des Roboters.

Die Parallelen sind also unverkennbar und es ist anzunehmen, dass Emeths Zeichen ein Symbol seiner unzertrennlichen Freundschaft zu Joy Boy sein könnte.

Vivis wichtige Rolle in One Piece und Ruffy als Joy Boys Nachfahre

Im Laufe der Jahre haben Fans immer wieder darüber spekuliert, in welcher Beziehung Ruffy zum legendären ersten Piraten Joy Boy steht. Obwohl es bereits mehrere Hinweise darauf gab, dass Ruffy tatsächlich der Nachfahre oder Erbe von Joy Boy ist, gab es in der Geschichte bisher keine offizielle Bestätigung, abgesehen von Emeths Verwechslung von Ruffy mit Joy Boy und den Anmerkungen der fünf Weisen.

Mit der Rückblende gibt Eiichiro Oda Fans aber einen weiteren Hinweis auf die starke Ähnlichkeit der beiden Piraten.

Aber das ist noch nicht alles. Das Kreuz könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass Prinzessin Vivi eine weitaus wichtigere Rolle spielen wird, als die Fans vielleicht erwarten. Das Symbol tauchte bisher nur in der Alabasta-Arc im Zusammenhang mit der Prinzessin auf und nun in einer der wichtigsten Rückblenden.

Da Oda dafür bekannt ist, solche kleinen Details nicht ohne Grund einzubauen, kann man davon ausgehen, dass Vivi in Zukunft noch eine sehr wichtige Rolle im Kampf um das große One Piece spielen könnte.

Was haltet ihr von diesem kleinen Detail auf Emeths Arm, könnte es ein versteckter Hinweis sein?