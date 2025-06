One Piece: Eiichiro Oda enthüllte vor einem Jahr in einer kleinen Zeichnung, wie Ivankov mit Drachen-Teufelskräften aussehen würde

Wie würde Emporio Ivankov heute aussehen, wenn der ursprüngliche Plan auf God Valley aufgegangen wäre? Eiichiro Oda gibt die Antwort. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda nutzt traditionell die "SBS"-Sektionen (Shitsumon o Boshū Suru) in jedem neuen Mangaband, um die Fragen der Fans zu beantworten. In Band 108, der im März 2024 in Japan erschien, ging Oda auf eine kuriose Anfrage ein: Ein Fan hatte darum gebeten, eine Zeichnung von Emporio Ivankov mit Kaidos legendärer Drachen-Teufelsfrucht zu sehen.

Spoilerwarnung: Im Folgenden gehen wir auf Ereignisse in One Piece-Kapitel 1.095 und 1.096 ein – im Anime sind das wiederum die Episoden 1.129 und 1.130. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf der offiziellen Shueisha-Verlagsseite sowie den Anime auf Crunchyroll mitverfolgen.

Der "God Valley"-Vorfall: Wenn Geschichte anders verlaufen wäre

Die Fanbitte basierte auf den Ereignissen des "God Valley"-Vorfalls in Band 108, bei dem Ivankov beinahe die "Uo Uo no Mi Model: Seiryu" erhalten hätte - jene mythische Zoan-Teufelsfrucht, die Kaido heute zu einem der mächtigsten Kämpfer der One Piece-Welt macht.

Naturgemäß kommt mit einer solchen Drachenverwandlung eine imposante Erscheinung, die Kaido im bisher längsten One Piece-Kampf aller Zeiten mehrfach zur Schau stellte. Ivankov sieht in Odas Zeichnung indes nicht minder furchterregend aus, wie mehrere Fans in den Kommentaren befinden:

Was wirklich auf God Valley geschah

Vor 38 Jahren fand auf der mysteriösen Insel God Valley ein grausames Ereignis statt: Die Weltaristokraten organisierten eine Menschenjagd mit versklavten Personen als Beute. Als Preise für die Gewinner dieses barbarischen Spiels hatten sie verschiedene mächtige Teufelsfrüchte ausgelegt.

Ivankov, der zu dieser Zeit zusammen mit Bartholomäus Bär und Ginny unter den Sklaven war, entwickelte einen Plan zur Flucht. Die drei späteren Mitglieder der Revolutionsarmee wollten die wertvollen Teufelsfrüchte stehlen und für ihre Befreiung nutzen.

Ivankov hatte dabei speziell die Drachen-Frucht im Visier. Doch der Plan scheiterte: Charlotte "Big Mom" Linlin griff als damaliges Mitglied der Rocks-Piraten ein, konfrontierte Ivankov direkt und nahm ihm die begehrte Teufelsfrucht weg.

So musste er zwar dabei zusehen, wie sich Big Mom zusammen mit seiner Chance auf die Drachenfrucht vom Acker machte, doch konnte immerhin Bartholomäus Bär seine Tatzen-Tatzen-Frucht gerade noch rechtzeitig verzehren. Linlin gab die Drachenfrucht später an ihren jungen Crewkameraden Kaido weiter, was dessen Aufstieg zum "stärksten Lebewesen der Welt" ermöglichte - Ivankov hingegen erhielt zu einem späteren Zeitpunkt die Hormon-Frucht.