One Piece: Endlich gibt es Hinweise auf Blackbeards größtes Geheimnis

In One Piece wird Marshall "Blackbeard" Teach seit Jahren als einer der großen, finalen Gegner von Monkey D. Luffy im Kampf um den sagenumwobenen Schatz aufgebaut – doch zumindest über seine Hintergründe ist nur wenig bekannt.

Doch in Kapitel 1.107 des Mangas, das am 18. Februar erschienen ist, gibt es ein neues Puzzlestück zur Antwort, wer Blackbeard eigentlich ist.

Da wir hier über die aktuellen Geschehnisse im Manga schreiben, gibt es natürlich eine Spoilerwarnung für alle, die bisher nicht das Mangakapitel 1.107 gelesen haben.

In One Piece 1.107 befinden sich die Strohhutpiraten weiterhin auf der Egghead-Insel im Kampf gegen St. Jaygarcia Saturn, einem der (offiziell) fünf ranghöchsten Mitglieder der Weltregierung.

Ruffy, der in seiner Gear-5-Form kämpft, kann Saturn mit der "Gum-Gum Dawn Gatling" in ein entferntes Gebäude prügeln – in dem mit Catarina Devon und Van Augur zwei Mitglieder der Blackbeard-Piraten warten.

Zwischen den beiden Parteien entwickelt sich ein kurzer Dialog, in dem es unter anderem darum geht, dass Blackbeard "besonders" sei, wie Devon erklärt. Saturn hingegen bestätigt die Aussage mit den Worten "Genau wie seine Blutlinie", wie ihr im folgenden Tweet nachlesen könnt.

Aber welche Blutlinie ist gemeint? Hierfür müssen wir ein paar Mangakapitel zurückreisen; genauer gesagt in Kapitel 951. Hier spricht nämlich Charlotte "Big Mom" Linlin (eine der ehemaligen vier Kaiser der Meere) zu King, der rechten Hand von Kaido.

Big Moms erklärtes Ziel war es nämlich, alle Völker der Welt in Totland zu vereinen, doch für dieses Vorhaben fehlten ihr genau drei Wesen: Die "Lunarier", zu denen King gehört; der "Buccaneer" Bartholomäus Bär sowie ein drittes, als verloren geglaubtes Volk.

Da der Ursprung von Blackbeards Fähigkeiten bis hierher nicht geklärt ist, liegt die Vermtung nahe, dass der Kaiser der Meere zu diesem verloren geglaubten Volk gehört.

Zu den Fertigkeiten zählt etwa seine Gabe, zwei oder mehr Teufelsfrüchte zu führen – bis zu Blackbeards Auftreten in Marineford (und auch seither) ein nicht für möglich gehaltenes Unikat in der Welt von One Piece.

Auch Blackbeards Eigenheiten könnten durch seine mysteriöse Herkunft erklärt werden – etwa die Aussage des ehemaligen Whitebeard-Offiziers Marco, laut dem Blackbeard selten bis nie geschlafen hat.

Welcher mögliche Hintergrund zu Blackbeard fällt euch ein?