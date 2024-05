One Piece: Das neueste Kapitel macht die Fischmenscheninsel umso wichtiger

Ruffy wird wohl nicht drumherum kommen, der Fischmenscheninsel wieder einen Besuch abzustatten.

Im aktuellen Manga-Kapitel 1113 von One Piece bestätigt Mangaka Eiichiro Oda eine langjährige Fan-Theorie. Sie hängt mit der Welt zusammen und hat einen großen Einfluss auf die kommende Story. Denn sollte die Behauptung wirklich stimmen, rückt wohl eine Insel wieder in den Fokus der Welt.

Achtung, es folgen Spoiler zum 1113. Kapitel von One Piece und zum Fischmenscheninsel-Arc.

One Piece: Setzt die Segel zur Fischmenscheninsel

Wieso wird die Insel so wichtig? Die Fischmenscheninsel ist eine Insel unter dem Meer, die durch den Sonnenbaum Eve mit Sauerstoff und Licht versorgt wird. Dank der Übertragung von Dr. Vegapunk wissen wir, dass die Welt in One Piece im Ozean versinken wird. Die Insel wäre also der perfekte Lebensort für alle Lebewesen, die Sauerstoff zum Atmen benötigen.

Doch die Fischmenscheninsel wäre nicht nur deshalb ein guter Anlaufpunkt. Auf der Insel gibt es nämlich etwas, womit sämtliche Landbewohner*innen überleben könnten. Dort befindet sich nämlich die Arche Noah.

Momentan ist die Arche noch im Seewald, wo sie repariert wird. Durch einen Kampf drohte sie nämlich, die Fischmenscheninsel zu zerstören. Ruffy musste das Schiff also zertrümmern, um die Insel zu retten.

Wozu könnte die Arche gut sein? Bislang war ihr Zweck unbekannt, da sie zur Zeit des Verlorenen Jahrhunderts gebaut wurde. Doch dank des neuen Kapitels wissen wir, dass die Arche wohl das Überleben für die Arten, die über Wasser leben, sichern sollte.

Die Arche Noah spielt nämlich auf das gleichnamige Schiff aus der Bibel an. Hier bekam Noah von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen, da eine große Flut drohte. So konnte er seine Familie und zahlreiche Tierarten retten, indem sie auf dem Schiff über der Flut schwammen.

In One Piece könnte die Arche sämtliche Menschen so lange über Wasser halten, bis der Meeresspiegel wieder so weit absinkt, dass die Landmassen wieder zu sehen sind.

Die Nachricht stammt von Dr. Vegapunk, einem führenden Wissenschaftler, der im aktuellen Egghead Island-Arc ins Rampenlicht rückt:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Aktuell bringt die Arche Noah noch nichts, da sie sich auf dem Meeresgrund befindet. Joy Boy soll vor langer Zeit schon einmal versucht haben, die Arche an die Meeresoberfläche zu bekommen. Doch dabei scheiterte er.

Womöglich liegt es nun an Ruffy, die Arche von der Fischmenscheninsel wegzubekommen. Dafür benötigt er die Hilfe von Shirahoshi. Sie kann nämlich die Seekönige befehligen, die Arche an ihren Ketten zur Meeresoberfläche zu ziehen.

Was denkt ihr: Sollte Ruffy die Suche nach dem One Piece abbrechen und sich um die Arche Noah kümmern?