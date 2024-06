One Piece: Ein wichtiger Charakter hat den Wano-Arc doch überlebt und wird wohl eine große Rolle im letzten Krieg spielen

Wir verraten an der Stelle mal soviel: Koby dürfte die frohe Botschaft gefallen.

Manga-Leser*innen wissen: In One Piece ist gerade mal wieder einiges los. Die letzten Kapitel verraten einiges von der Weltgeschichte, sparen aber auch nicht mit coolen Momenten im Kampf. Außerdem erleben wir weltweite Reaktionen auf eine große Ankündigung, was Oda gerne mal nutzt, um das Schicksal einiger Charaktere mitzuteilen.

Achtung: Im Folgenden spoilern wir Teile aus Kapitel 1117 von One Piece. Von daher solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr nur den Anime schaut oder noch nicht beim aktuellen Manga-Stand angekommen seid.

Dieser Charakter hat die Schlacht von Onigashima überlebt

In Kapitel 1117 hat Oda es sich nicht nehmen lassen, die Reaktionen einiger Charaktere auf die große Ankündigung von Vegapunk zu zeichnen. Darunter ist auch der ehemalige Undercover-Pirat und Kapitän der SWORD-Einheit X Drake.

Zuletzt ist Drake in Kapitel 1052 an der Seite von Basil Hawkins vorgekommen. Die beiden waren schwer verletzt im Schloss von Kaido zu sehen, sodass sich über ihr Schicksal nur spekulieren ließ. In Kapitel 1117 sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus:

X Drake erholt sich in Kapitel 1117 in der Marinebasis G-5 von seinen Verletzungen aus Wano, obwohl die Schlacht von Onigashima zum aktuellen Zeitpunkt eine bis zwei Wochen her ist. Auch Koby und seine Gruppe erholen sich am selben Ort nach den Ereignissen mit den Blackbeard-Piraten. Mit der bestätigten Rückkehr des Kapitäns sieht die Zukunft der SWORD-Einheit schon deutlich besser aus – ob mit oder ohne Garp.

Nun stellt sich also nur noch die Frage, wie die SWORD-Einheit mit X Drake an ihrer Spitze agieren wird und ob sie sich auf Ruffys Seite stellt oder weiterhin der Weltregierung treu bleibt. Für einen Zusammenschluss mit Ruffy und den Strohhutpiraten sprechen zum Beispiel der gemeinsame Feind Blackbeard sowie der mögliche Verlust von Garp.

Habt ihr eigene Theorien, wie die nächsten Schritte von X Drake und SWORD aussehen könnten?