One Piece-Kapitel 1131 teast die Rückkehr eines beliebten Antagonisten aus einem der Filme

Ob der legendäre Pirat in One Piece wirklich auftauchen wird? (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten sind Spoiler zu Manga-Kapitel 1131 enthalten. Solltet ihr bisher noch nicht so weit gelesen haben, wird euch einiges vorweg genommen.

One Piece-Kapitel 1131 setzt die Geschichte auf Elban mit Ruffy und seinen Crewmitgliedern fort, während es einige Änderungen bei Brook, Franky und Robin auf dem verbliebenen Schiff der Riesen gibt.

Ruffy wurde bei seinem Gespräch mit Loki von den sogenannten “Herren der Berge” umzingelt und Fans ist aufgefallen, dass diese riesigen Bestien mit bestimmten anderen Kreaturen im One Piece-Film:Strong World von 2009 eine verdächtige Ähnlichkeit haben.

Für die One Piece-Community ein klares Indiz dafür, dass der Auftritt der Monster aus Strong World die Rückkehr eines beliebten Antagonisten aus dem Film andeutet: Shiki oder auch bekannt als Kinjishi.

Wer ist Shiki eigentlich und was ist aus ihm geworden?

Einer der legendären Piraten im goldenen Zeitalter und ehemaliges Mitglied der Rocks-Bande: Shiki, der Goldene Löwe. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Shiki, auch fliegender Pirat oder Goldener Löwe genannt, ist ein ehemaliges Mitglied der legendären Rocks-Piratenbande und der Anführer der Goldenen Löwen-Piraten.

Shiki galt im Zeitalter von Gol D. Roger und Rocks D. Xebec ebenfalls als eine Legende und wurde von der Weltregierung zu einem der gefährlichsten Piraten in der Welt eingestuft.

Er ist der Antagonist des zehnten Kinofilms One Piece: Strong World, in dem er einen seit 20 Jahren geschmiedeten Plan um die Weltherrschaft umsetzen wollte, aber letzten Endes von den Strohhüten aufgehalten und besiegt wurde. Zwar gilt er als Kanon in der Hauptgeschichte, aber die Geschehnisse des Films sollen nicht dem Kanon angehören.

Wie er in Impel Down gelandet ist: Als Gol D. Roger von der Weltregierung festgenommen wurde, konnte Shiki das nicht glauben und griff als direkte Reaktion auf Rogers Festnahme das Marine Ford an. Er konnte es nicht verstehen, wie jemand so starkes wie Roger plötzlich so schwächlich wurde und wollte ihn deswegen umbringen.

Letzten Endes wurde er jedoch von Sengoku und Garp zur Strecke gebracht, nachdem er viele Marinesoldaten auf dem Gewissen hatte. Die beiden brachten den gefährlichen Piraten dann nach Impel Down ins Hochsicherheitsgefängnis.

Seine Flucht: Nach zwei Jahren hatte Shiki von Impel Down genug und brach aus dem Gefängnis aus, obwohl das als ausbruchsicher galt. Der Ausbruch verlief jedoch bei Weitem nicht ganz ohne Probleme und um sich von seinen Ketten zu lösen, musste Shiki seine angeketteten Beine abtrennen

Somit war der legendäre Pirat Shiki der erste und womöglich auch der letzte Inhaftierte, der in den darauffolgenden 20 Jahren so ein unglaubliches Chaos in Impel Down verursacht hat. Seine fehlenden Beine ersetzte der Pirat später mit seinen beiden Schwertern.

Er traf sich daraufhin mit Whitebeard und kündigte sein Verschwinden an. Wo sich Shiki aktuell aufhält, ist nicht bekannt.

Sein potentieller Auftritt auf Elban

One Piece-Fan und X-Nutzer @choasx00 ist wie vielen anderen Fans der Serie aufgefallen, dass in Kapitel 1131 ganz spezifische Bestien, die bereits im One Piece Film: Strong World vorkommen, aufgetaucht sind. Die Community ist sich sicher, dass es sich dabei um keinen Zufall handeln kann und stellt die Theorie auf, dass Shiki schon bald in der jetzigen Arc auf Elban auftaucht.

Auch Ruffys Kommentar “Das erinnert an alte Zeiten…” im Kapitel würde Sinn ergeben, da der Strohhutpirat bereits in Strong World gegen solche monströsen Bestien gekämpft hat. In welcher Form das ehemalige Rocks-Mitglied und der legendäre Pirat in Elban auftauchen könnte oder ob er überhaupt eine Rolle in der aktuellen Geschichte haben wird, ist noch ungewiss.

Der Beitrag von @choasx00 über das potentielle Erscheinen von Shiki in der Elban-Arc. (Bild: © X/Twitter)

Choasx00 stellt die Vermutung auf, dass es sich bei der Silhouette am Ende von Kapitel 1124 um Shiki handeln könnte, der womöglich seit seiner Niederlage in Strong World auf die Strohhüte wartet. Schließlich sind die Beine des Charakters nicht zu sehen und auch die Haare sind genauso zerzaust wie die von Shiki.

Eiichiro Oda ist auch dafür bekannt, kleine Teaser und Hinweise in seinen Mangas auf mögliche zukünftige Ereignisse zu verstecken.

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass es eine weitere sinnvolle Theorie zur Silhouette am Start der Elban-Arc gibt. Anstelle von Shiki könnte es sich dabei um einen der Roger-Piraten handeln: Scopper Gaban.

Was auch immer Oda mit dem Auftritt dieser Riesen-Monster plant, Fans hoffen auf Shikis Erscheinen in der Elban-Arc und sind gespannt darauf, was für eine Rolle der Goldene Löwe diesbezüglich spielen könnte.

Wie ist eure Meinung zur potentiellen Rückkehr von Shiki aus dem One Piece-Film: Strong World?