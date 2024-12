One Piece: Im neuesten Kapitel ist Ruffy womöglich einen gefährlichen Deal eingegangen - und das könnte große Auswirkungen haben

Ruffy ist extrem schlecht im Lügen und Dinge geheimhalten. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Der One Piece-Manga kehrt nach einer mehrwöchigen Pause mit Kapitel 1132 endlich zurück und stellt nun die Heimat der Riesen, Elban, so richtig vor. Im aktuellsten Kapitel gibt es jedoch nicht nur die neue Landschaft von Elban zu bestaunen, sondern es lässt auch Fans verdutzt zurück, die sich über Ruffys Verhalten wundern.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum aktuellen Kapitel 1132. Es werden bestimmte Handlungen und Figuren aus den letzten beiden Kapiteln behandelt. Solltet ihr also bisher noch nicht so weit gelesen haben, werden euch einige Figuren-Vorstellungen in der Elban-Arc vorweggenommen.

Schließlich verhält sich Ruffy in diesem Manga-Kapitel äußerst verdächtig und lässt Leser*innen vermuten, dass der Strohhut-Pirat einen gefährlichen Deal eingegangen ist – die Befreiung des verfluchten Prinz Loki im Austausch zu mehr Informationen zu Shanks!

Loki ist die Schande Elbans und wurde aus wichtigen Gründen weggesperrt

Wie bereits im vorherigen One Piece-Kapitel 1131 angedeutet wurde, hat der verfluchte Prinz und selbst ernannte Sonnengott, Loki, Ruffy einen Deal angeboten: Der Strohhut befreit den Riesen von seinen Ketten und dafür erfährt er Details über Shanks’ damaligen Aufenthalt auf Elban.

Nach den Erzählungen von Boogey und Woogey ist Loki einer der gefährlichsten und boshaftesten Riesen-Krieger auf Elban. Er soll König Harald, seinen eigenen Vater, getötet haben und es hätte ganz Elban gebraucht, um ihn niederstrecken und gefangen zu nehmen. Seither gilt der “verfluchte Prinz” als die Schande Elbans und als gefürchteter Kämpfer.

Es besteht unter Fans auch die Theorie, dass Shanks damals den Riesen im Kampf gegen Loki geholfen haben soll und durch seinen Sieg über ihn zu einem der vier Kaiser aufgestiegen ist. Es kann also nichts Gutes bedeuten, wenn dieser gefürchtete und mächtige Riese freikommen würde.

Ruffy hat womöglich dem Deal von Loki zugestimmt und das könnte böse enden

Im Manga-Kapitel 1132 von One Piece stößt Ruffy wieder auf seine Kamerad*innen und trifft dabei auch auf die zwei Riesen-Piraten Gerd und Goldberg, die ihm freundlich gesinnt sind. Beim Aufeinandertreffen hat Goldberg bemerkt, wie der Strohhut aus der Unterwelt gesprungen kam und fragte ihn deswegen aus. Ruffys Stottern und eine kleine Rückblende an Lokis Worte über ihre geheime Abmachung lässt Fans vermuten, dass er den Deal zur Lokis Befreiung eingegangen sein könnte.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @TheWillOfMarco veröffentlicht noch einmal einen Beitrag mit dem Ausschnitt aus dem Manga, in dem Ruffy deutlich nervös auf die Frage von Goldberg reagiert.

Sollte Ruffy wirklich der Abmachung mit Loki zugestimmt haben, könnte das verheerende Folgen für die Freundschaft der Strohhüte mit den Riesen auf Elban haben. Schließlich würde Ruffy jemanden aus der Gefangenschaft befreien, der von ganz Elban als Schande sowie Bedrohung angesehen wird.

Im schlimmsten Fall könnte es zu einem Kampf zwischen den Strohhüten und den Riesen auf Elban kommen. Aber letzten Endes wird sich in den kommenden Kapiteln zeigen, was Eiichiro Oda mit dem verfluchten Prinzen und dem selbst ernannten Sonnengott vorhat. Es besteht auch die Möglichkeit, dass er schlussendlich kein Antagonist sein wird oder die Strohhüte ihn mit Leichtigkeit besiegen können. Schließlich ist er bereits seit 6 Jahren in Gefangenschaft.

Glaubt ihr, dass Ruffy einen Deal mit Loki eingegangen ist und welche Rolle wird er nach eurer Meinung in der aktuellen Elban-Arc in One Piece spielen?