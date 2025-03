One Piece: Kapitel 1143-Leak enthüllt neue Teufelskraft eines der göttlichen Ritter - und die könnte absurd stark sein

Wenn Ruffy es mit dieser Teufelsfrucht zu tun bekommt, könnte das Böses für den Strohhut bedeuten. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die göttlichen Ritter sind eine der mächtigsten Fraktionen in der Welt von One Piece und spielen in der laufenden Elban-Arc im Manga eine große Rolle. Ihr Einfluss dürfte dabei außer Frage stehen, immerhin unterstehen sie direkt den Fünf Weisen. Wie mächtig die einzelnen Mitglieder des Ordens sind, wird aber erst nach und nach in der Geschichte klar.

Das kommende Kapitel soll laut Leak gleich zwei neue Teufelskräfte des göttlichen Ritterordens enthüllen – und eine davon beunruhigt Fans schon jetzt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten geht es um Leaks zum kommenden Kapitel 1143 von One Piece. Euch werden hier also potenziell Überraschungen aus dem nächsten Kapitel vorweggenommen.

Gillinghams Teufelsfrucht könnte ungeahnte Möglichkeiten bieten

Bevor die neuen Kapitel zu One Piece erscheinen, werden sie in der Regel bereits vorab im Netz geleakt. So ist es auch mit dem kommenden Kapitel 1143, das uns eigentlich erst am 23. März erwartet. Leaker PewPiece hat die Story aber bereits grob zusammengefasst.

Das neue Kapitel enthüllt demnach nämlich die Teufelsfruchtkräfte von gleich zwei der göttlichen Ritter. Besonders interessant dürfte hier Gillinghams Drachen-Drachen-Frucht, Model Qilin (beziehungsweise Kirin/Qirin, wie die Schreibweise bei uns sein dürfte), sein.

Damit kann Gillingham nämlich Objekte aus den Träumen von Leuten real werden lassen. Er demonstriert diese Kraft dann anscheinend, indem er den göttlichen Ritter Sommers Shepherd in Schlaf versetzt und Salz aus dessen Traum materialisiert, um sein Essen zu würzen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Was scheinbar eine eher witzige Szene im Kapitel ist, hat ziemlich furchteinflößende Implikationen. Falls Gillingham wirklich jedes Objekt aus Träumen materialisieren kann, könnten seine Kräfte so gut wie grenzenlos sein, wie auch X-User Pirate Path in den Kommentaren anmerkt:

"Die Kraft, jeden Traum zu materialisieren, diese Kraft ist gigantisch ... was auch immer du dir erträumen kannst, kannst du mit der Ope Ope No Mi materialisieren. Alles Gold der Welt, eine Antike Waffe, was sind die Limits?"

User TheSoulofD pflichtet dem ebenfalls mit den Worten "Killinghams Fähigkeiten klingen, als könnten sie echt kaputt sein" bei.

Offen bleibt natürlich noch die Frage, was die Begrenzungen der Teufelsfrucht sein könnten. Auf Reddit diskutiert die Community schon fleißig, ob Gillingham etwa das Nahrungsmangel-Problem der Celestial Dragons lösen könnte oder ob Ruffy in einem Kampf mit ihm etwa mit dem Tod von Ace konfrontiert werden könnte – andere scherzen, dass Gillingham in Ruffys Träumen ohnehin nur Fleisch finden würde. Ob Gillingham überhaupt lebende Materie manifestieren kann, ist noch nicht ganz klar.

Daneben enthüllt das Kapitel dem Leak nach außerdem auch die Teufelskraft von Sommers. Der soll nämlich die Iba Iba No Mi (Dornen-Dornen-Frucht) gegessen haben. Berührt jemand dabei sein Ziel, wird die Person von Dornen attackiert – je stärker die Liebe für das Ziel, desto größer der Schmerz. Entsprechend stellen viele Fans wenig verwunderlich bereits die Theorie auf, dass Sommers später der Gegner von Sanji wird.

Was haltet ihr von den angeblichen Teufelsfruchtkräften von Gillingham und Sommers und wie stark sind sie eurer Meinung nach wirklich?