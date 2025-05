Manga-Leaks: Im nächsten Kapitel von One Piece kommt es zu einem unerwarteten "Verrat" und Fans sind geschockt

Mit dem Plottwist hat Eiichiro Oda es in den One Piece-Leaks so richtig krachen lassen.(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint in letzter Zeit mit den Manga-Kapiteln so richtig auf den Putz zu hauen, denn der One Piece-Schöpfer hält sich in der Elban-Arc mit unglaublichen Plot Twists und spannenden Höhepunkten nicht zurück.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum noch nicht erschienenen Manga-Kapitel 1150 von One Piece, zu dem es bereits Leaks auf sozialen Medien gibt.

Laut mehreren Leaker*innen auf Social Media wird es in Kapitel 1150 zu einer entscheidenden und schockierenden Wendung kommen: Die beiden Riesen-Krieger Boogey und Woogey “verraten” ihr Land und stellen sich auf die Seite des Antagonisten Imu und den göttlichen Ritterorden – aber nicht aus freien Stücken!

Boogey und Woogey werden zu Imus Marionetten

Sie waren einst Verbündete der Strohhüte und loyale Krieger Elbans. Jetzt sind sie Feinde des Landes. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Laut bekannten One Piece-Insidern und X-Nutzer*innen wie WorstGenHQ und Pewpiece wird in Kapitel 1150 eine neue Fähigkeit von Imu enthüllt und die hat es in sich. Die Technik trägt den Namen “Domi Reversi“ und wird in den Leaks als eine Art Teufelsvertrag beschrieben.

Mit dieser Macht bringt Imu die zwei mächtigen Riesen-Krieger Boogey und Woogey unter seine Kontrolle und verwandelt sie sogar in dämonische Wesen. Boogey und Woogey, die zuvor noch im letzten Kampf den Strohhüten im Kampf gegen die göttlichen Ritter zur Hilfe eilten, sind nun selbst Gegner von Ruffy und Co.

Boogey und Woogey wurden unfreiwillig zu Marionetten von Imu. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat ihre neue Dämonenform sie noch stärker, brutaler und offenbar sogar unsterblich gemacht – während Imu sie frei kontrollieren kann und sie scheinbar kein eigenes Bewusstsein mehr hegt.

Die verwandelten Riesen-Krieger werden dazu gezwungen, ihr Land zu verraten

Die Leaks offenbaren jedoch noch einen weiteren schockierenden Verlauf der Geschichte: Boogey und Woogey sollen auf Imus Befehl Jarul zur Strecke bringen. Oda schockt Fans also nicht nur mit der plötzlichen Dämonen-Verwandlung der beiden Riesen-Krieger, sondern fügt sogar einen erzwungenen Landesverrat hinzu.

Was genau Imus Absicht ist und warum ausgerechnet Jarul sterben muss, bleibt aktuell noch unklar und wird in den Leaks nicht genauer erläutert. Fans müssen also erst einmal den Schock verarbeiten, dass einst die zwei loyalen Krieger Boogey und Woogey und Freunde der Strohhüte nun als Feinde vor ihnen stehen.

Die Fan-Theorien überschlagen sich bereits

Viele vermuten, dass auch König Harald, Lokis Vater, dem Teufelsvertrag von Imu zum Opfer gefallen ist. Das würde nämlich erklären, warum es damals im Schloss zu einem Kampf kam und Loki König Harald töten musste.

König Harald und seine Geleitschaft haben sich womöglich aufgrund von Imus Teufelsvertrag in Dämonen verwandelt und somit musste Loki ihnen ein Ende setzen. Vielleicht war auch Jarul ein Zeuge dieser Tragödie und genau deshalb soll er jetzt beseitigt werden.

Ruffy, Sanji und Zorro haben bisher nichts vom Chaos mitbekommen. Wie werden die drei also auf Imu reagieren? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Leaks verraten bislang nicht, wie “Domi Reversi“ von Imu genau funktioniert. Ob es sich hier um einen geschlossenen Pakt handelt oder Imu die Kontrolle über eine andere Person einfach aufzwingen kann, ist unklar.

Fakt ist aber, dass die Riesen-Krieger zu Imus Marionetten degradiert wurden und sich jetzt auch gegen einen ihrer eigenen engen Leute und engen Freund Jarul stellen. Allein diese Wendung in der Geschichte zeigt, wie unglaublich mächtig Imu in Wirklichkeit ist.

Wie ist eure Meinung zu Imus mächtigen Fähigkeiten und der Verwandlung von Boogey und Woogey?