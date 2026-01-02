One Piece: Leak zum Kapitel 1.170 gibt uns endlich die Antwort, wie die göttlichen Ritter besiegt werden können

Die neuen One Piece-Leaks zu Kapitel 1.170 lösen ein Mysterium rund um die Göttlichen Ritter auf.

Der One Piece-Manga befindet sich aufgrund des Jahreswechsels zwar in einer wohlverdienten Pause, aber Leaker scheint das nicht zu stören. Zum kommenden Kapitel 1.170 gibt es nämlich bereits eine erste Vorschau auf die Inhalte, die uns erwarten. Mit dabei ist die Antwort auf eine Frage, die One Piece-Leser*innen seit der Ankunft der göttlichen Ritter umtreibt: Wie kann man die Unsterblichkeit dieser Gruppe umgehen?

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.170. Der offizielle Releasetermin ist am 4. Januar 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit; den One Piece-Manga könnt ihr wie gewohnt auf der offiziellen Verlagsseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

Des Rätsels Lösung: Mehr Haki

Wie üblich stammen die Leaks vom X-Account "pewpiece", der eine kurze Zusammenfassung für das kommende One Piece-Kapitel 1.170 veröffentlicht. Die neuen Inhalte schließen weiter an das Finale der Rückblende an, in der wir uns seit Monaten befinden.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Zur Erinnerung: Aktuell sucht Riesen-Prinz Loki nach einer legendären Teufelsfrucht, mit der es ihm gelingen wird, seinen Vater Harald zu töten. Dieser steht unter Imus Kontrolle und ist aufgrund eines geschlossenen Paktes nahezu unsterblich.

Das "nahezu" ist hier auch das Schlüsselwort, wie im Laufe von One Piece-Kapitel 1.170 klar wird: Der damals ebenfalls anwesende Scopper Gaban erklärt Loki, wie man diese "Unsterblichkeit" überwinden kann:

So reicht es bereits aus, Angriffe mit Königshaki zu ummanteln, um den vermeintlich unsterblichen Rittern "Schmerzen zuzufügen und ihre Regeneration zu verlangsamen". Mit genügend Attacken können sie zumindest außer Gefecht gesetzt werden.

Gaban zeigte diese Fertigkeit bereits einmal in Aktion und lernte das anhand mehrerer Konfrontationen mit den göttlichen Rittern, die versucht hatten, Shanks aus der Roger-Piratenbande zu entführen.

Mehr zum Thema Manga-Leaks: One Piece-Kapitel hat womöglich eine neue stärkere Art des Königshaki vorgestellt und es ist der einzige Weg die göttlichen Ritter zu verletzen von Myki Trieu

Die Meinung der One Piece-Community über diese Information ist zweigeteilt. Einige Fans machen sich über die göttlichen Ritter lustig, die von den Roger-Piraten "wie Team Rocket aus Pokémon" (via Realgoatedfr) – also mehr als lästige Fliegen denn echte Bedrohung – behandelt wurden.

Andere stören sich wiederum an einer vermeintlich unkreativen Lösung für das Problem der Unsterblichkeit: "Einfach mehr Haki" klingt für User "xyPmatreix" nach einer wenig spektakulären Idee.

In letzter Konsequenz bedeutet dieser Weg zudem, das von den Strohhutpiraten aktuell nur Ruffy und Zorro in der Lage sein werden, den göttlichen Rittern die Stirn zu bieten.

Was haltet ihr von der "Schwachstelle" der göttlichen Ritter?