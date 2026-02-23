"Ich werde meinem Sohn die Serie zeigen, damit er mich nicht sehen muss" - Harry Potter-Star Daniel Radcliff hat sich für sein 11-jähriges Ich geschämt

Wenn es nach Daniel Radcliffe geht, wächst sein Sohn mit einem anderen Harry Potter auf.

Daniel Radcliffe ist für die allermeisten Fans kaum von seiner Rolle als Harry Potter zu trennen. Geht es nach dem britischen Schauspieler, wachsen seine Kinder aber mit einem anderen Harry Potter auf.

Daniel Radcliffe freut sich auf die HBO-Serie

Die Harry Potter-Bücher und -Filme sind für viele Menschen, die in den späten 1980ern und den 1990er-Jahren geboren sind, ein fester Bestandteil ihrer Kindheit. Das gilt entsprechend auch für die Gesichter von Daniel, Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die in den Filmen Harry, Hermine und Ron gespielt haben.

HBO arbeitet derzeit an einer neuen Serie, die ebenfalls die Geschichte aus den beliebten Fantasy-Romanen erzählen wird. Dabei werden natürlich auch die Rollen von Harry, Hermine und Ron neu besetzt. Dominic McLaughlin wird dabei in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe treten.

Im Screenrant-Format "Debunking AI" wurde Radcliffe kürzlich unter anderem auf die Serie angesprochen. Er antwortet dabei, dass er sicher sei, dass die Serie besser werden wird als die Filme. Er selbst habe damals alles erst über die Jahre gelernt und sich oft auch geschämt.

Die Filme hat er daher auch schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Wenn es nach ihm geht, soll sein 2023 geborener Sohn mit einem anderen Harry Potter aufwachsen. Er möchte ihm die Serie zeigen, damit der Sohn nicht seinem Vater zusehen muss.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Grundsätzlich wünscht sich Radcliffe, dass er und auch Emma Watson und Rupert Grint nicht dauernd im Zusammenhang mit der Serie erwähnt werden. Er möchte kein "spektrales Phantom" im Leben dieser Kinder sein, die für die Rollen gecastet wurden.

Schon so würde online extrem viel über die Kinder gesprochen und diskutiert werden, was sicherlich nicht einfach für sie ist. Da braucht es nicht auch noch ständig Kommentare von den Vorgänger*innen, die für viele aufgrund der Nostalgie auch wohl unerreichbar sein dürften.

Was haltet ihr von der HBO-Serie? Werdet ihr sie euch anschauen oder reichen euch die Filme?