Pokémonkarten-Sammler entdeckt bei seinen Großeltern haufenweise ungeöffnete Packs aus seiner Kindheit und die Community versteht die Welt nicht mehr

So ein Fund ist beeindruckend (Bild: reddit.com/user/Disastrous-Dark7464/)

Kinder reißen ihre Geschenke und Pokémon-Packs in der Regel sofort auf, wenn sie sie bekommen. In diesem Fall hier scheint das auf den ersten Blick überraschenderweise aber nicht so gewesen zu sein. Ein Reddit-User hat bei seinen Großeltern jede Menge ungeöffnete Sammelkarten-Packs gefunden – ein echter Schatz.

Pokémon-Fan findet unglaublichen Sammelkarten-Schatz bei den Großeltern

Beim Anblick der Bilder dürfte jedem Pokémonkarten-Sammler das Wasser im Mund zusammen laufen. Zu sehen sind jede Menge Booster-Packs und sogar ein ganzer Karton mit haufenweise Sammelkarten des Pokémon Trading Card Game (TCG) – vieles davon noch ungeöffnet und dadurch extrem wertvoll.

Anhand der Bilder lässt sich nur sehr schwer schätzen, was da wirklich alles dabei ist, in welchem Zustand die bereits geöffneten Karten sind und um was für Karten es sich handelt. Was aber fest steht, ist, dass wir es hier mit einem Fund zu tun haben, der allein anhand der ungeöffneten Packs mehrere Tausend Euro wert sein muss. Höchstwahrscheinlich geht es sogar in den fünfstelligen Bereich, wenn nicht sogar noch höher.

Allein die noch versiegelten Base Set-Boosterpacks können locker jeweils bis zu 1.000 US-Dollar wert sein. Selbst die Verpackungen der bereits geöffneten Packs wurden aufgehoben und können in richtig gutem Zustand noch verkauft werden, wie es in den Reddit-Kommentaren heißt. Aber jetzt sehen wir uns erst einmal den Post selbst an:

Der Urheber des Beitrags schreibt dazu, er hätte nie gedacht, das alles jemals wiederzusehen. Er sei am Wochenende zu dem Haus gefahren, wo er aufgewachsen ist und seine Großeltern hätten seine kompletten Pokémon-Sachen aus den Jahren 1999 bis 2002 aufgehoben. Wirklich ein unglaublicher Fund!

Die Community flippt förmlich aus, gibt gute Tipps und hat Fragen

Haufenweise Kommentare unter diesem Beitrag wundern sich darüber, dass überhaupt noch ungeöffnete Packs dabei waren. Immerhin hätten die allermeisten ihre Packs oft noch im Auto oder sogar noch im Laden aufgerissen, weil sie so gespannt auf den Inhalt waren.

"Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind die Packs immer sofort geöffnet habe, sobald ich für sie bezahlt hatte."

Aber die Erklärung ist simpel: Die Großeltern des Reddit-UsersSwampBoy666 haben einfach auf Vorrat gekauft und die Packs dann nach und nach als kleine Geschenke und Belohnungen verteilt. Es war also nicht das Kind mit der größten Selbstbeherrschung aller Zeiten, sondern die Großeltern, die dafür gesorgt haben, dass einige Packs noch zu waren.

Auch auf die Frage danach, wie es sein kann, dass dieser Schatz all die Jahre unentdeckt geblieben ist, gibt es eine gute Antwort:

"Wir leben in Florida und haben hier eine Menge Wirbelstürme. Als das Haus meiner Großeltern zerstört wurde, hatte ich angenommen, dass mein alter Pokémon-Kram auch weg wäre. Aber wie sich herausgestellt hat, haben sie alles die ganze Zeit in einer Lagereinheit eingelagert."

Ansonsten hagelt es natürlich ungläubige bis neidische Glückwünsche und jede Menge Beteuerungen, dass der Finder es hier mit einem wirklich wertvollen Schatz zu tun hat. Mit etwas Glück und wenn er sich geschickt anstellt, kann er mit dem Geld ein Auto kaufen oder vielleicht sogar ein Haus anzahlen.

Im Zuge dessen bekommt der glückliche Enkel auch einige wirklich gute Tipps. Er sollte sich direkt ein paar Plastikhüllen und Ordner für die Karten hohlen und erst einmal sämtliche Reddit-Privatnachrichten mit Kaufangeboten ignorieren. Erst, wenn er in aller Ruhe online die echten Preise recherchiert hat, könnte er einzelne Karten und Packs verkaufen. Bei manchen würde es sich aber wahrscheinlich lohnen, noch länger zu warten.

