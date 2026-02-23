"Ich würde für dieses Set keine Kosten scheuen" - LEGO-Fan baut einen Todesstern mit Szenen aus Jurassic Park

Das Modell ist voller Anspielungen auf Szenen aus den Filmen. (Bild: DinoPete87 auf Reddit)

LEGO bietet eine Reihe von Jurassic Park- beziehungsweise Jurassic World-Sets und eine riesige Auswahl an Star Wars-Modellen. Ein kreativer Fan zeigt, wie cool ein Crossover der beiden Welten aussehen könnte.

Der Todesstern wird zum Dino-Zoo

Bei dem Fan handelt es sich um den Reddit-User mit dem äußerst passenden Namen "DinoPete87". Der hat sich einen älteren Todesstern geschnappt und in die einzelnen Kammern Szenen aus den beliebten Jurassic Park- und Jurassic World-Filmen gebaut.

Es handelt sich dabei nicht um den aktuellen Todesstern, der ja eher einer Scheibe gleicht, sondern um das 2008 erschienene Set mit der Nummer "10188". Das war tatsächlich in etwa eine Kugel und mit einzelnen Kammern ausgestattet.

Der Umbau von "DinoPete87" steckt dabei voller Details und Anspielungen auf verschiedene Szenen aus den Filmen. Zu sehen ist etwa die Forschungsabteilung, ein Jeep und eine kleine Ziege, die an einem Haken befestigt ist.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

Auf Wunsch der Community hat der User kurz darauf noch ein paar weitere Fotos gepostet, auf denen vor allem die unteren Räume besser zu erkennen sind:

Die Reaktionen der anderen LEGO-Fans auf Reddit sind durchweg positiv. Besonders die vielen kleinen Details werden ausdrücklich gelobt und eine Menge Star Wars-Witze und Memes gibt es natürlich ebenfalls.

Die Kosten haben sich laut dem User in Grenzen gehalten. Er musste lediglich Dr. Arnold und einen halben Todesstern nachkaufen, den Rest konnte er mit Teilen bauen, die er schon vorher besessen hatte.

Einige User geben an, das Set sofort zu kaufen. Andere schlagen weitere Franchises vor, die ebenfalls cool als Todesstern-Modell aussehen würden. Es werden etwa Indiana Jones und Zurück in die Zukunft genannt.

Tatsächlich hat der User schon einen Plan für das nächste Modell. Nach Jurassic Park möchte er eventuell einen Ghostbusters-Todesstern bauen. Wir warten auf jeden Fall schon gespannt auf das Ergebnis und bewundern bis dahin die Dino-Bilder.

Wie gefällt euch das Modell? Welche Franchises würdet ihr gerne als Todesstern sehen?