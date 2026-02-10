One Piece: Kapitel 1.173 bereitet die Bühne für den ersten Kampf der Strohhüte mit Imu - aber Ruffy ist nicht dabei

One Piece zeigt in Kapitel 1.173, wer von den Strohhüten als erstes gegen Imu kämpft. Ruffy und Zorro sind dafür allerdings noch zu weit weg.

Jusuf Hatic
10.02.2026 | 05:33 Uhr

Imu wird erstmals von einem Strohhutpiraten konfrontiert - aber nicht von Ruffy selbst. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Imu wird erstmals von einem Strohhutpiraten konfrontiert - aber nicht von Ruffy selbst. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Manga geht nach einer monatelangen Rückblende wieder in die Vollen: Laut den Leaks zu Kapitel 1.173 kehrt die Handlung wieder in die Gegenwart zurück und läutet eine große Schlacht zwischen der Weltregierung und den Strohhutpiraten ein- der Auftakt gehört aber nicht Ruffy.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text behandeln wir Inhalte aus One Piece-Kapitel 1.173, das am vergangenen Sonntag auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha erschien. Weiter geht's am 15. Februar 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Die Verbindung zwischen Brook und Imu gilt als bestätigt

In One Piece-Kapitel 1.173 sehen wir nach einem kurzen Zwischenspiel Brooke. Der Strohhutmusiker steht der von Imu übernommenen Gunko gegenüber und scheint sie tatsächlich wiederzuerkennen.

Laut Brooke handelt es sich bei Gunko um Prinzessin Shuri - von welchem Königreich, nennt der Pirat allerdings nicht. Dafür bezeichnet er sie als "Vater-mordende Prinzessin". Dieser Mann war zeitgleich Brookes Mentor, weshalb er hoffte, Shuri nie wieder sehen zu müssen.

Und auch Gunko selbst scheint Brooke wiederzuerkennen. Zumindest für kurze Zeit kann sie sich von der Gedankenkontrolle von Imu lösen und hilft Brooke, sich von einem Angriff zu befreien. Das passt Imu natürlich gar nicht: Der mysteriöse Bösewicht verstärkt seine Kontrolle über Gunkos Körper und geht zum nächsten Angriff auf Brooke über:

Damit ist der Strohhutmusiker der erste Pirat der Bande, der eine direkte Konfrontation mit Imu auf sich nimmt. Ruffy und Co. haben zwar das Haki auf Elban gespürt, die Person dahinter aber bisher nicht gesehen.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Brook die Speerspitze einer Schlacht gegen den großen Arc-Bösewicht darstellt: Schon gegen Big Mom war er derjenige, der das erste Gefecht durchführte.

Wie Brooke sich aus der Lage befreien wird, erfahren wir indes frühestens im nächsten Kapitel. Immerhin: Planmäßig legt One Piece keine Pause ein, sodass Kapitel 1.174 schon in der kommenden Woche erscheinen sollte.

Was sind eure Theorien über die Verbindung zwischen Brooke und Gunko?

