Arc Raiders: Beliebter Modus feiert schon in dieser Woche sein Comeback

Der Schnee kehrt in Arc Raiders zurück.

Gute Neuigkeiten für alle Arc Raiders-Fans, denen das Winter-Event nicht lang genug im Spiel war: Embark hat angekündigt, dass Cold Snap noch in dieser Woche in die Map-Rotation zurückkehrt.

In ARC Raiders schneit es wieder

Cold Snap war das bisher größte Event in Arc Raiders. Zwischen dem 16. Dezember 2025 und dem 13. Januar 2026 gab es dabei einen gleichnamigen Modus, der Schnee und Eis auf die Maps des beliebten Extraction-Shooters gebracht hat.

Die Karten sahen dadurch aber nicht nur anders aus, sondern boten auch eine neue Herausforderung. Wer sich nämlich zu lange in der Kälte aufhält, verliert kontinuierlich leben, was die Navigation durchaus erschweren kann. Dafür gibt es aber auch besseren Loot.

Mit dem Ende des Events wurde die Map-Condition dann auch wieder entfernt und der "Frühling" hielt Einzug in die Welt von ARC Raiders. So richtig mag das aber nicht zu den tatsächlichen Jahreszeiten zu passen.

Jetzt hat Embark mit einem X-Post angekündigt, dass der Winter doch noch nicht ganz vorbei ist. Schon am 10. Februar kehrt "Cold Snap" in die Map-Rotation zurück:

Auf Reddit wird die Rückkehr von Cold Snap natürlich ebenfalls intensiv diskutiert. Ein entsprechender Beitrag hat schon fast 4.000 Likes und knapp 650 Kommentare gesammelt. Insgesamt sind die Reaktionen auf die Ankündigung positiv.

Einige User fragen sich nur, warum die Map-Condition überhaupt entfernt wurde. Immerhin herrscht in vielen Regionen der Welt nach wie vor Winter und die verschneiten Maps passen einfach sehr gut dazu.

Unabhängig von der Atmosphäre scheint Cold Snap aber auch spielerisch bei vielen Raidern beliebt zu sein. Die besondere Survival-Herausforderung durch den Frost wird immer wieder als erfrischende Abwechslung wahrgenommen.

Tatsächlich muss man sich auf Schnee-Karten deutlich besser überlegen, welche Routen man nimmt und welche POIs man überhaupt ins Visier nimmt. Große Entfernungen außerhalb von Gebäuden zurückzulegen, ist einfach deutlich gefährlicher als sonst.

Wie hat euch Cold Snap gefallen und freut ihr euch auf die Rückkehr des Modus?