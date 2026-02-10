Mega-Glückspilz findet im Keller der Mutter eine noch eingeschweißte, rote Pokémon-Edition in perfektem Zustand, die 10.000 Dollar wert sein kann

Das Internet muss voller glücklicher Menschen sein, die die absurdesten und wertvollsten Dinge in den Kellern und auf den Dachböden dieser Welt finden.

David Molke
10.02.2026 | 06:30 Uhr

Die rote Pokémon-Edition genießt zurecht Kultstatus und ist selbst nicht eingeschweißt Hunderte Euro wert. Die rote Pokémon-Edition genießt zurecht Kultstatus und ist selbst nicht eingeschweißt Hunderte Euro wert.

Von so einem Fund wie diesem hier träumen wir wohl alle: Im Keller der Mutter hat der Freund eines Reddit-Users offenbar eine noch vollständig eingeschweißte und dadurch natürlich perfekt erhaltene Pokémon-Edition gefunden. Die ist so schon mehrere Tausend Dollar wert, das Ganze kann aber auch leicht in den fünfstelligen Bereich gehen.

Eingeschweißte, rote Pokémon-Edition: Wenn ihr so etwas findet, habt ihr richtig Glück

Bei Sammlerstücken ist das immer so eine Sache: Am meisten wert sind sie immer dann, wenn ihr sie gar nicht erst ausgepackt habt. Nur komplett versiegelt ist wirklich sichergestellt, dass es sich um ein unbenutztes, unberührtes Exemplar in perfektem Zustand handelt. Lässt man das dann noch offiziell bewerten, also graden, kann der Wert noch einmal massiv steigen.

Video starten 10:52 Beast of Reincarnation - Die Pokémon-Entwickler zeigen endlich echtes Gameplay zu ihrem brandneuen Action-Rollenspiel

Die rote Pokémon-Edition zählt zwar eigentlich nicht unbedingt zu den seltensten Game Boy-Spielen (immerhin wurde das Spiel sehr oft verkauft), es gibt ziemlich viele davon. Die meisten Angebote sind aber einfach nur die Spiele-Cartridge an sich, ohne Verpackung. Mit Verpackung ist das gute Stück gleich deutlich mehr wert, und zwar erst recht, wenn auch noch die Anleitung dabei ist, also Complete in Box (CIB).

Aber selbst das kann natürlich noch getoppt werden, wenn das Spiel nicht nur originalverpackt, sondern wirklich auch noch komplett eingeschweißt ist. Wenn die Folie dann auch noch unversehrt ist, haben wir es wirklich mit einem echten Schatz und Sammlerstück zu tun. Genau so eins könnt ihr euch hier in diesem Video ansehen:

Bei diesem Anblick dürfte nicht nur eingefleischten Sammler*innen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es handelt sich um ein echtes Schmuckstück, und das Wissen darum, wie viel das wert sein kann, macht das Ganze nur noch erfreulicher.

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde die rote Pokémon-Edition in gutem Zustand mit Verpackung bei eBay für knapp 350 und 500 Euro verkauft. Da war allerdings keine Folie um die Verpackung und der Karton hatte an den Ecken schon die eine oder andere Macke. Daher auch das Grading von 7,5 beziehungsweise 8,0.

Werfen wir einen Blick in die Price Charting-Listen, was die neuen und eingeschweißten roten Editionen angeht, bewegen wir uns gleich in ganz anderen Sphären. Zuletzt wurden solche Versionen für 2.300, 3.500 oder sogar über 5.000 US-Dollar verkauft. Ohne Grading, wohlgemerkt! Mit einer offiziellen Einstufung stoßen wir in komplett absurde Preisregionen vor.

Wenn diese Person ihren Fund bei einer Rating-Agentur bewerten lässt, dürfte das Spiel einen nahezu perfekten Score bekommen. Dann könnte es gut und gerne für um die 10.000 US-Dollar oder sogar noch mehr Geld verkauft werden. Bei einer Versteigerung wurden sogar schon einmal über 81.000 Dollar für eine rote Pokémon-Edition mit 9,8-Rating bezahlt.

Wenn dieser Fund also echt ist und es die Person geschickt anstellt, kann sie ein kleines Vermögen mit dem Verkauf dieses Pokémon-Spiels machen. Auf jeden Fall sollte es weiterhin gut verstaut und sicher aufbewahrt werden. Am besten in einer wasserdichten Box, die obendrein auch noch UV-Strahlung von der Hülle fernhält.

Was würdet ihr mit so einem Fund machen? Graden lassen und verkaufen oder behalten und warten?

