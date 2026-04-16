One Piece: Leaks zu Kapitel 1.180 zeigen den ersten Kampf zwischen Imu und zwei der stärksten Strohhüte – und das Ergebnis ist so eindeutig wie lange nicht mehr

Im neuen One Piece-Kapitel deutet alles daraufhin, dass die Strohhüte das erste Mal seit Langem eine krachende Niederlage erleben. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach einer kurzen Pause am vergangenen Wochenende geht der One Piece-Manga wieder mit Kapitel 1.180 weiter. Der vergangene Cliffhanger hat für viele Spekulationen gesorgt, wie es weitergehen könnte – die ersten Leaks geben jetzt einen Einblick darauf, was im restlichen Elban-Arc ansteht, und Fans der Strohhüte müssen zumindest in Kapitel 1.180 stark bleiben.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.180 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 19. April 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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One Piece-Kapitel 1.180 ist ein schlechtes "Omen" für die Strohhüte

Wie gewohnt stammen die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.180 von "pewpiece", der auf der X-Plattform eine kurze Zusammenfassung zu den Inhalten gibt.

Zur Erinnerung: Das vergangene Mangakapitel endete damit, dass sich urplötzlich Imu höchstpersönlich aus dem heiligen Land Maryjoa auf die Riesen-Insel Elban teleportiert.

Direkt zu Beginn von Kapitel 1.180 taucht Imu bei Zorros Gruppe auf. Der Schwertkämpfer versucht im Anschluss, den ihm unbekannten Eindringling mit seinem Onigiri-Angriff außer Gefecht zu setzen, doch Imu blockt das nonchalant mit seinem Schwanz.

Und der geheime Herrscher der Welt macht beim Gegenangriff keine Faxen: Mit einer "Omen" genannten Attacke, die aus schwarzen Flammen besteht, richtet er Zorros Gesicht blutig zu.

Nach diesem kleinen Zwischengefecht und der Wiederbelebung von Sankt Sommers fliegt Imu mittels neu materialisierter Flügel weiter und landet bei Sanjis Gruppe – auch hier kümmert sich der Weltherrscher zunächst um einen seiner heiligen Ritter, nämlich Killingham.

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Auch der Koch der Strohhüte versucht sich daran, Imu anzugreifen. Es bleibt beim Versuch: Sanjis Kick pariert Imu mit seinem Bein, ehe er den Angriff mit einem (erneut mit schwarzen Flammen umhüllten) Tritt erwidert.

Kapitel 1.180 von One Piece endet schließlich damit, dass Imu und Loki sich gegenüberstehen. Mehr Details verraten uns die Leaks (noch) nicht.

Welchen Ersteindruck gewinnt ihr von der "wahren" Kampfkraft von Imu?