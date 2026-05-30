"Unspielbar": Die Autos in Battlefield 6 haben anscheinend schon seit 21 Jahren keinen TÜV mehr

In Battlefield 6 herrscht offenbar absolutes Chaos. Viele Fahrzeuge ohne TÜV stehen da einfach so herum und das geht natürlich überhaupt nicht.

Profilbild von David Molke

David Molke
30.05.2026 | 19:00 Uhr

Ein absolut dickes Ding ist, dass hier einfach so Fahrzeuge ohne die nötige Zulassung herumstehen. Ein absolut dickes Ding ist, dass hier einfach so Fahrzeuge ohne die nötige Zulassung herumstehen.

Fahrzeuge müssen zur HU, um eine TÜV-Plakette zu bekommen, die dann wieder zwei Jahre gültig ist. Ist der TÜV abgelaufen, kann das teuer werden und im Fall eines Unfalls sogar noch schwerwiegendere Folgen haben. In Battlefield 6 scheint das niemanden zu stören. Ein Unding!

Battlefield 6-Fan bemerkt, dass diese Autos alle keinen TÜV mehr haben

Die Deutschen lieben ihre Regeln und der TÜV ist eine der besten. Alle zwei Jahre wird hier ordentlich geprüft und bemängelt und behoben und nachuntersucht. Ein Traum! Aber wehe dem, der die Fristen verpasst, dann drohen Bußgelder – die zweite große Liebe der Deutschen.

Video starten 14:39 Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

Aber Spaß beiseite: Was der durchschnittliche Alman wirklich liebt, ist natürlich sein Auto. Darum (und weil keiner Bock hat, ständig blechen zu müssen) werden die Regeln auch eingehalten und dauernd eine neue HU samt TÜV und allem Drum und Dran gemacht.

Wir kennen das alle, aber außerhalb Deutschlands scheint sich das noch nicht so weit herumgesprochen zu haben. Bestes aktuelles Beispiel: Die TÜV-Plaketten auf einer der beiden Deutschland-Maps in Battlefield 6 sehen allesamt abgelaufen aus, und zwar seit stolzen 21 Jahren.

Der Streamer und TikTok-Content Creator RvNx Mango wollte sich eigentlich nur einmal genauer ansehen, welche Vehikel da so auf der "Kontaminiert"-Map herumstehen und ist dabei auf das pikante Detail gestoßen:

Offenbar wäre der TÜV all dieser Fahrzeuge nämlich schon im Jahr 2007 fällig geworden. Das ist so lange her, dass wir nur inständig hoffen können, dass mit diesen grob fahrlässig geführten Vehikeln niemand mehr die Verkehrssicherheit gefährdet hat.

So etwas kommt immer mal wieder vor: In Cyberpunk 2077 gab es beispielsweise Gullideckel, die nicht den richtigen DIN-Normen entsprochen haben. Aber gerade auch in Battlefield 6 wurde noch mehr geschludert. Die Steckdosen auf der Deutschland-Map sind zum Beispiel ebenfalls eindeutig keine normalen Schuko-Steckdosen. Tss, tss, tss!

Mehr zu Battlefield 6:
Battlefield 6 bringt die wohl legendärste Karte der Seriengeschichte zurück und enthüllt weitere Inhalte für Season 3, 4 und 5
von Tobias Veltin
Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt
von Tobias Veltin

Woran liegt das? Vielleicht geht die Liebe zum Detail einfach nicht so weit. Immerhin wurde schon auf halbwegs realistische Nummernschilder aus Deutschland geachtet (auch wenn es wohl nicht erlaubt ist, bei den Zahlen als erstes eine 0 zu haben) und sie haben sogar eine TÜV-Plakette. Wie die genau aussieht, kann doch eigentlich niemanden interessieren, oder? Falsch!

Oder, wie neben unzähligen gewitzelten "unspielbar"-Anmerkungen ebenfalls in den Kommentaren zu lesen ist: Manche vermuten gar, dass hier KI dahinter steckt. Die könnte einfach den Look der Nummernschilder nachgeahmt haben, ohne wirklich zu wissen, was es mit der Bedeutung der TÜV-Plakette auf sich hat. Wenn es um den TÜV geht, kennen die Deutschen eben keinen Spaß.

Würdet ihr in diese Fahrzeuge steigen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

"Unspielbar": Die Autos in Battlefield 6 haben anscheinend schon seit 21 Jahren keinen TÜV mehr

vor 4 Tagen

Exklusiver Battlefield 6 Gaming-PC ballert FPS in 4K, wie ein Maschinengewehr – inklusive Vollversion

vor 2 Wochen

Exklusive Battlefield 6 Gaming-PCs mit Vollversion – beherrscht das Schlachtfeld in Season 3 mit hohen FPS zu bombastisch guten Preisen

vor 2 Wochen

Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

16.04.2026

Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Unspielbar: Die Autos in Battlefield 6 haben anscheinend schon seit 21 Jahren keinen TÜV mehr

vor 14 Minuten

"Unspielbar": Die Autos in Battlefield 6 haben anscheinend schon seit 21 Jahren keinen TÜV mehr
Fan bekommt vom 19-jährigen Neffen einen Nintendo 3DS XL und gleich mehrere Spiele geschenkt, weil der lieber für sein Auto sparen will - Community sagt: Das wird er bereuen

vor 41 Minuten

Fan bekommt vom 19-jährigen Neffen einen Nintendo 3DS XL und gleich mehrere Spiele geschenkt, weil der lieber für sein Auto sparen will - Community sagt: "Das wird er bereuen"
Red Dead Redemption 2-Spieler stolpert nach 700 Stunden über Grabstein - und der könnte ein großes Mysterium des Spiels lösen   4     1

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2-Spieler stolpert nach 700 Stunden über Grabstein - und der könnte ein großes Mysterium des Spiels lösen
Lennart Karl nimmt Videospiel-Koffer mit zur deutschen Nationalmannschaft - er kostet knapp 1000 Euro und wir haben ihn getestet

vor einer Stunde

Lennart Karl nimmt Videospiel-Koffer mit zur deutschen Nationalmannschaft - er kostet knapp 1000 Euro und wir haben ihn getestet
mehr anzeigen