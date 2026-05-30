"Unspielbar": Die Autos in Battlefield 6 haben anscheinend schon seit 21 Jahren keinen TÜV mehr

Ein absolut dickes Ding ist, dass hier einfach so Fahrzeuge ohne die nötige Zulassung herumstehen.

Fahrzeuge müssen zur HU, um eine TÜV-Plakette zu bekommen, die dann wieder zwei Jahre gültig ist. Ist der TÜV abgelaufen, kann das teuer werden und im Fall eines Unfalls sogar noch schwerwiegendere Folgen haben. In Battlefield 6 scheint das niemanden zu stören. Ein Unding!

Battlefield 6-Fan bemerkt, dass diese Autos alle keinen TÜV mehr haben

Die Deutschen lieben ihre Regeln und der TÜV ist eine der besten. Alle zwei Jahre wird hier ordentlich geprüft und bemängelt und behoben und nachuntersucht. Ein Traum! Aber wehe dem, der die Fristen verpasst, dann drohen Bußgelder – die zweite große Liebe der Deutschen.

14:39 Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

Autoplay

Aber Spaß beiseite: Was der durchschnittliche Alman wirklich liebt, ist natürlich sein Auto. Darum (und weil keiner Bock hat, ständig blechen zu müssen) werden die Regeln auch eingehalten und dauernd eine neue HU samt TÜV und allem Drum und Dran gemacht.

Wir kennen das alle, aber außerhalb Deutschlands scheint sich das noch nicht so weit herumgesprochen zu haben. Bestes aktuelles Beispiel: Die TÜV-Plaketten auf einer der beiden Deutschland-Maps in Battlefield 6 sehen allesamt abgelaufen aus, und zwar seit stolzen 21 Jahren.

Der Streamer und TikTok-Content Creator RvNx Mango wollte sich eigentlich nur einmal genauer ansehen, welche Vehikel da so auf der "Kontaminiert"-Map herumstehen und ist dabei auf das pikante Detail gestoßen:

Offenbar wäre der TÜV all dieser Fahrzeuge nämlich schon im Jahr 2007 fällig geworden. Das ist so lange her, dass wir nur inständig hoffen können, dass mit diesen grob fahrlässig geführten Vehikeln niemand mehr die Verkehrssicherheit gefährdet hat.

So etwas kommt immer mal wieder vor: In Cyberpunk 2077 gab es beispielsweise Gullideckel, die nicht den richtigen DIN-Normen entsprochen haben. Aber gerade auch in Battlefield 6 wurde noch mehr geschludert. Die Steckdosen auf der Deutschland-Map sind zum Beispiel ebenfalls eindeutig keine normalen Schuko-Steckdosen. Tss, tss, tss!

Woran liegt das? Vielleicht geht die Liebe zum Detail einfach nicht so weit. Immerhin wurde schon auf halbwegs realistische Nummernschilder aus Deutschland geachtet (auch wenn es wohl nicht erlaubt ist, bei den Zahlen als erstes eine 0 zu haben) und sie haben sogar eine TÜV-Plakette. Wie die genau aussieht, kann doch eigentlich niemanden interessieren, oder? Falsch!

Oder, wie neben unzähligen gewitzelten "unspielbar"-Anmerkungen ebenfalls in den Kommentaren zu lesen ist: Manche vermuten gar, dass hier KI dahinter steckt. Die könnte einfach den Look der Nummernschilder nachgeahmt haben, ohne wirklich zu wissen, was es mit der Bedeutung der TÜV-Plakette auf sich hat. Wenn es um den TÜV geht, kennen die Deutschen eben keinen Spaß.

Würdet ihr in diese Fahrzeuge steigen?