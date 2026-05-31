Son Goku aus Dragon Ball ist genau wie Vegeta ein Prinz – aber das habt ihr womöglich nie bemerkt

Son Goku in der Yardrat-Kleidung hat schon etwas von einem Prinzen. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Jeder Dragon Ball-Fan weiß seit Vegetas Debüt, dass dieser aufgrund seines Vaters König Vegeta, Herrscher des gleichnamigen Planeten der Saiyajins, somit auch der Prinz der Saiyajins ist.



Was viele Fans jedoch übersehen oder nicht bemerkt haben, ist, dass auch Son Goku (Kakarot) eigentlich ein Prinz ist – nämlich nach seiner Vermählung mit Chichi.

Son Goku hat durch seine Ehe mit Chichi ebenfalls den Status eines Prinzen

Während Vegeta genau genommen nach dem Tod seines Vaters eigentlich nicht länger ein Prinz, sondern der König der Saiyajins ist – wenn es abseits von Goku und Co. überhaupt noch Saiyajins in Universum 7 geben würde –, ist Son Goku ein etwas anderer Prinz.



Genau genommen erhielt Son Goku den Titel des Prinzen durch seine Vermählung mit Chichi, der Tochter eines Erdlings namens Rinderteufel. Rinderteufel ist nämlich in Dragon Ball der König und Herrscher des Bratpfannenbergs im Westen der Diablo Wüste.

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Da Chichi seine Tochter ist, müsste sie demnach auch die Prinzessin des Bratpfannenbergs sein. Immerhin ist ihr Vater ein offizieller König. Son Goku wäre demnach seit dem Zeitpunkt seiner Vermählung mit Chichi der Schwiegersohn von Rinderteufel und somit Prinz des Bratpfannenberges.

Aufgrund dieser Verbindung sind sowohl seine zwei Söhne Son Gohan und Goten als auch seine Enkelin Pan (Tochter von Gohan und Videl) genau genommen ebenfalls Prinzen und Prinzessinnen.

Die Geschichte des Bratpfannenberges und was daraus geworden ist

Der Bratpfannenberg war einst umzingelt von mächtigen Flammen, die ihn und sein Schloss vor Eindringlingen und Feinden schützen sollten – allerdings ist es zu einem unbekannten Zeitpunkt außer Kontrolle geraten.

Son Goku versuchte im Laufe seiner Suche nach dem Dragon Ball ins Schloss einzudringen und die Flammen zu löschen. Mithilfe von Muten Roshi wurde das Feuer um den Berg herum mit einem mächtigen Kamehameha ausgelöscht – wobei auch das Schloss zerstört wurde.

Danach wurde Rinderteufel zum König und Herrscher eines kleinen Dorfes in der Nähe des nun zerstörten Bratpfannenbergs.

Viele Jahre später brach das Feuer während Gokus und Chichis Hochzeit erneut aus. Um es wieder zu löschen, mussten Chichi und Goku sich den Bansho-Fächer besorgen, der von Annin, einer allmächtigen Herrin des magischen Ofens, bewacht wird.

Goku musste sie letzten Endes davon überzeugen, ihm bei der Löschung der Flammen zu helfen – was ihm auch gelang. Sie führte ihn durch die Flammen des magischen Ofens und half ihm schließlich bei der Löschung des Feuers.

Von da an herrschte Frieden rund um den Bratpfannenberg und das nahegelegene Dorf.

Ist euch jemals aufgefallen, dass Son Goku eigentlich ein Prinz ist und könnt ihr euch vorstellen, wie Vegeta reagieren würde, wenn er von Gokus “geheimem” Titel wüsste?