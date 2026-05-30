Herr der Ringe-Fan baut episches LEGO-Modell von Osgiliath und nutzt dafür die Teile vom Bruchtal-Set: "Super, JETZT MUSS ICH ZWEI KAUFEN!"

Das könnte auch ein offizielles Set sein, wenn man es nicht besser wüsste (Bildquelle: FirstOrderLego, Reddit)

Wer sich aktuell als gleichzeitiger LEGO- und Herr-der-Ringe-Fan ein Set kaufen möchte, der hat nicht unbedingt die größte Auswahl. Daher nehmen zahlreiche Baumeister*innen selbst die Steine zur Hand, um ihre liebsten Orte in Mittelerde zur Klemmbaustein-Realität zu machen.

So wie ein Fan, der sich einfach eines der bekannten Sets geschnappt und einen der bedeutendsten Schauplätze der Filme nachgebaut hat.

Das perfekte Osgiliath-Set

Auf dem Subreddit r/lego hat sich User FirstOrderLego eine interessante Aufgabe gestellt. Und zwar hat er sich das beliebte Rivendell-Set (Bruchtal) geschnappt und daraus etwas vollkommen Neues gebaut.

1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

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Herausgekommen ist ein Diorama von Osgiliath, der ersten Hauptstadt Gondors, deren Brücken den Anduin überspannen. Sie ist der Ort, den Faramir zurückerobern soll, und ein Wendepunkt in der Geschichte, bei dem Frodo und Sam endlich ihren Weg nach Mordor finden.

Das selbstgebaute Set der Ruinen ist direkt gut erkennbar und so beeindruckend detailliert, dass man es direkt für ein offizielles Set halten könnte, wenn man es nicht besser wüsste.

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“Absolut episch”

Bei der Community kommt der MOC-Build (My Own Creation) richtig gut an.

Das ist absolut episch. Ich wusste nicht, dass ich ein Osgiliath-Set haben wollte, bis ich das hier gesehen habe.

Für manche scheint es sogar ein Grund zu sein, gleich zweimal zum Bruchtal-Set zu greifen. Kein billiges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass Bruchtal aktuell rund 500 Euro kostet.

Super, JETZT MUSS ICH MIR ZWEI KAUFEN!

Zudem ist Osgiliath natürlich die perfekte Ergänzung für das Minas-Tirith-Set, das dieses Jahr noch erscheinen soll. Schließlich sind die beiden Städte nur einen winzigen Pferderitt voneinander entfernt.

Für Herr der Ringe scheint also auf jeden Fall noch viel Potenzial da zu sein, welche Schauplätze LEGO noch umsetzen könnte. Und was die Firma selbst nicht baut, bekommen wir eben von der Community.

Habt ihr euch schon mal ein Set gekauft, nur um es umzubauen?