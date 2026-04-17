One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.180 lösen bei Fans vor allem eine Reaktion aus – Häme und Spott für Zorro und Sanji

Zorro und Sanji würden wahrscheinlich auch nach ihrem jüngsten One Piece-Duell streiten, wer besser abgeschnitten hat - auch wenn beide verloren haben (Eiichiro Oda / Toei Animation).

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.180 sind bereits seit einigen Tagen draußen und sorgen bei der Community nicht nur für die üblichen Diskussionen rund um den Inhalt, sondern auch einige Memes und Frotzeleien. Zwei der Strohhutpiraten stehen dabei besonders im Fokus: Zorro und Sanji bekommen ordentlich ihr Fett weg.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.180 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 19. April 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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Die "Flügel des Piratenkönigs" werden filetiert

Zur Erinnerung: Im "Omen" getitelten One Piece-Kapitel 1.180 sehen wir St. Nerona Imu erstmals so richtig in Aktion, denn das geheime Oberhaupt der Weltregierung hat sich aus Maryjoa heraus nach Elban teleportiert.

Im Anschluss macht Imu kurzen Prozess mit so ziemlich jedem, den er im Verlauf des Kapitels trifft – inklusive Zorro und Sanji, die bis dato zu den stärksten Kämpfern gehörten, die aktuell auf der Insel der Riesen unterwegs sind.

Und genau diese krachende Niederlage, die die beiden stärksten Crewmitglieder der Strohhutbande innerhalb weniger Panels kassieren, löst bei Fans vor allem Spott und Häme für die beiden aus.

So wurden Zorro und Sanji in der One Piece-Community öfter mal als "Flügel des (zukünftigen) Piratenkönigs" bezeichnet – nachdem Imu sie teilweise per Flammenangriff niedergestreckt hat, ist von den beiden für User nikaboy___ nur noch ein Haufen verbrutzelter Hähnchenflügel übrig:

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Gerade solche Wortspiele scheinen bei den One Piece-Fans im Trend zu sein, um die Leaks zu Kapitel 1.180 zu verarbeiten. Aus Sanjis "Schwarzfuß" wird bei yellow_primal so der "bürgerliche Fuß" ("Commoner's Leg"); während Zorro vom "König der Hölle" zum "Bürger der Hölle" degradiert wird.

Wie bewertet ihr die (zum jetzigen Stand) krachende Niederlage von Zorro und Sanji?