One Piece: Kapitel 1.180 bereitet laut Leaks einen Kampf der Giganten vor, auf den Fans seit Monaten warten

One Piece-Kapitel 1.180 deutet einen Kampf an, der größer kaum sein könnte. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach einer kurzen Pause legt der One Piece-Manga wieder mit Kapitel 1.180 los, das nach den überraschenden Enthüllungen der vergangenen Ausgabe mit einem Feuerwerk an kurzen Kämpfen weitermacht – und zum Schluss ein wichtiges Duell für die Zukunft Elbans andeutet.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.180 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 19. April 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Die mehrmonatige Rückblende bereitete uns auf diesen Moment vor

One Piece-Kapitel 1.180 stellt Imu, das geheime Oberhaupt der Weltregierung, ins Zentrum der Ereignisse.

Und wie!

Denn laut den von pewpiece verbreiteten Leaks macht Imu gleich nach seiner Ankunft kurzen Prozess mit mehreren Riesen, ehe er im Anschluss locker-flockig Angriffe von Zorro und Sanji blockt und diese mit einem Konter unschädlich macht.

Der letzte Zusammenprall zwischen Imu und Sanji mündet in einer Explosion. Aus den daraus resultierenden Rauchschwaden taucht neben dem Weltherrscher eine zweite Gestalt auf, nachdem sich die Wolken verziehen: Riesen-Prinz Loki.

Imu spricht Loki direkt an und erklärt, dass er den "Schuldigen hinter dem Mord an Diener Harald sucht", was vor vierzehn Jahren geschehen ist. Diese Ereignisse wurden uns zuvor in einer Rückblende erzählt:

Mehr zum Thema One Piece-Leak zu Kapitel 1.170 enthüllt erstes Detail zu Lokis mysteriöser Teufelsfrucht und entfacht damit eine alte Fantheorie neu von Jusuf Hatic

Kampf der Giganten – aber erst im nächsten Kapitel

Loki reagiert auf die Aussagen aufgebracht:

Er war nicht dein Diener oder sonst irgendetwas! Der Name Harald gehört meinem Vater! Und er war einst der König von Elbaph!

Die finale Doppelseite des One Piece-Kapitels 1.180 lässt beide Kontrahenten gegenüberstehen. Loki macht dabei deutlich, dass er in diesem Kontext die Person (sprich: Haralds Mörder) ist, nach dem Imu gerade sucht.

Zum sofortigen Aufprall der beiden mächtigen Charaktere kommt es aber noch nicht, da das Kapitel hier endet.

Stattdessen wird der Kampf, auf den Fans seit Monaten warten, in der nächsten Ausgabe fortgeführt – und immerhin müssen wir uns nicht lange gedulden, denn planmäßig ist für den 26. April 2026 keine Pause eingetaktet.

Was erwartet ihr von dem Zusammenstoß zwischen Imu und Loki?