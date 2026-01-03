One Piece-Leak zu Kapitel 1.170 enthüllt erstes Detail zu Lokis mysteriöser Teufelsfrucht und entfacht damit eine alte Fantheorie neu

Ruffy hat gut lachen: Ein Detail eines neuen One Piece-Leaks eröffnet doch noch einen Weg, wie er sein zehntes Crewmitglied bekommt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation / Shueisha)

Während alle Welt den Einstieg ins neue Jahr feiert, blicken einige One Piece-Fans bereits mit Spannung auf die Leaks des anstehenden Manga-Kapitels 1.170. Der Ausblick auf die kommenden Inhalte löst nicht nur einige Fragen, sondern gibt einer seit Beginn des Elban-Arcs schwelenden Theorie neues Futter.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.170. Der offizielle Releasetermin erfolgt am 4. Januar 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit; den One Piece-Manga könnt ihr wie gewohnt auf der offiziellen Verlagsseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Wird Loki doch der zehnte Strohhutpirat?

Die wie üblich über den X-Account "pewpiece" verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.170 setzen die Szenen fort, die sich während der aktuellen Rückblende im Palast der Riesen abspielen. Um den von Imu kontrollierten – und somit unsterblichen – Riesen-König Harald zu besiegen, muss sein Sohn Loki eine "legendäre Teufelsfrucht" aus einer Kammer holen.

Dabei wird er von einem Wesen namens Ragnir aufgehalten. Das Duell zwischen den beiden beginnt im Laufe des Kapitels und wird noch im selben abgeschlossen – mit einem Unentschieden. Während Loki zu erschöpft zum Weiterkämpfen ist, verwandelt sich Ragnir laut den Leaks in ein "süßes Eichhörnchen".

Der Prinz der Riesen wird infolgedessen von Ragnir als würdig angesehen, die legendäre Teufelsfrucht zu essen. Danach sieht man nur noch die Silhouette von Loki in einer transformierten Gestalt mit Klauenform.

Das tatsächliche Ausmaß der neu gewonnenen Kräfte werden wir in diesem Kapitel nicht mehr zu Gesicht bekommen, doch das stört einige Fans gar nicht: Stattdessen freut sich etwa "Jordyz_OP" darüber, dass Loki sich in eine neue Gestalt verwandeln kann – die potenziell auf die Thousand Sunny passt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Schon seit seinem ersten Auftritt spekulieren One Piece-Fans nämlich darüber, dass Loki der zehnte Strohhutpirat werden könnte.

Kapitän Ruffy hat zumindest schon einmal vor dem Beginn der Rückblende eine offizielle Einladung ausgesprochen, seiner Crew beizutreten. Diese lehnte der Prinz der Riesen aber prompt ab.

So sehr der Community diese Idee auch gefiel, scheiterte die Theorie aber an einer simplen Frage. Wie sollte Loki als turmhoher Riese überhaupt auf das Schiff Thousand Sunny passen?

Das neue Kapitel scheint zumindest einen Weg zu ebnen: Sollte sich Loki mithilfe seiner Teufelsfrucht tatsächlich in eine kleinere (aber nicht minder gefährliche) Gestalt verwandeln können, wären zumindest die logistischen Probleme gelöst. Jetzt fehlt nur noch die Zusage ...

Mehr zum Thema One Piece: Die Strohhüte könnten in Zukunft ein neues, mächtiges Mitglied bekommen und es würde Zorro direkt den Platz als zweitstärkster Kämpfer wegnehmen von Jusuf Hatic

Fenrir oder Nidhoggr - was ist Lokis Teufelskraft?

Auch über die Natur der "legendären Teufelsfrucht" wird bereits munter gerätselt. So könnte es sich bei Lokis Verwandlung um eine mythische Zoan vom Typ "Fenrir" oder "Nidhoggr" handeln – bei beiden geht es um eine Sagengestalt aus der nordischen Mythologie.

Die im Kapitel-Leak zu sehende Silhouette von Loki soll zumindest einem schon gesehenen Wandbild ähneln, das wir während des Egghead-Arcs zu Gesicht bekamen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ob sich Lokis Transformation an Fenrir oder Nidhoggr orientiert, ist indes noch umstritten. Aus der nordischen Mythologie heraus spricht für beide Ideen einiges:

Für Nidhoggr spricht etwa, dass sich der "schlangenartige Drache" am Weltenbaum Yggdrasil befindet und dort unter anderem Worte von einem geheimnisvollen Adler entgegennimmt. Der Überbringer dieser Nachrichten? Das Eichhörnchen Ratatöskr – also das gleiche Tier wie Ragnir in One Piece.

Fenrir hingegen passt als Wolf in folgendem Kontext: Der riesige Wolf wird sich während Ragnarök – in der nordischen Mythologie das Ende der alten Welt mitsamt ihren Göttern – von seinen Ketten befreien und Lokis Vater Odin verschlingen. So ähnlich sehen wir es auch im One Piece-Leak passieren.

Welche Theorie nun exakt richtig ist, wird uns One Piece wohl nicht mehr lange verheimlichen. Planmäßig legt der Manga nach Kapitel 1.170 keine Pause ein, sodass wir schon in der kommenden Woche (hoffentlich) weitere Details zu Lokis Teufelsfrucht sehen.

Würdet ihr Loki gern als zehntes Mitglied der Strohhutbande sehen?