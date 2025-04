One Piece-Fan zeichnet einen What If-Manga, in dem Admiral Kizaru und Big Mom sich bekämpfen – und die Community liebt es

Kizaru vs. Big Mom – Wer würde in diesem epischen Kampf gewinnen? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

One Piece ist wie Dragon Ball und andere Shonen-Animes abseits vom Aufbau der Welt und der großen Vielfalt an Charakteren auch für seine äußerst epischen Kämpfe bekannt. Besonders, wenn es um Auseinandersetzungen zwischen Teufelskraft-Nutzer*innen geht.

Von der Weltregierung und der Marine bis hin zu den Riesen-Kriegern auf Elban und den legendären Piraten haben Fans schon einige beeindruckende Kämpfe gesehen. Ein Fan wollte jedoch einen ganz bestimmten Kampf zwischen zwei starken Kämpfer*innen sehen und hat sich einfach einen eigenen kurzen Manga als alternatives What if-Szenario gezeichnet: Kizaru vs. Big Mom-Pirates.

Kizaru gegen Big Mom – Ein Fan-Projekt mit Leidenschaft

Vor über einem Jahr hat User Em_Kay im OnePiece-Reddit und diversen anderen Subreddits das erste “Kapitel” seines Fan-Mangas über Kizaru und Big Mom veröffentlicht. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein bis zwei Seiten, sondern Em_Kay hat ganze 11 Seiten zum ersten Teil des What If-Szenarios hochgeladen.

Über Big Moms Aufenthalt weiß bisher niemand etwas. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Im ersten “Part” seines Projektes geht es hauptsächlich um Kizaru, der von Akainu losgeschickt wird, um die Big Mom- und Beast-Piraten aufzuhalten. Dabei macht er kurzen Prozess mit den meisten hochrangigen Mitgliedern aus Big Moms Crew. Am Ende steht er dann Big Mom gegenüber.

Seit dem Release des ersten Teils hat der Fan zwei weitere Kapitel veröffentlicht. Der letzte Teil erschien am 14. April 2025 und das Projekt rundum seine Was wäre wenn-Konfrontation zwischen Big Mom und Kizaru wurde somit abgeschlossen.

Part 1 von Kizaru vs. Big Mom-Pirates könnt ihr hier in diesem Reddit-Post lesen:

Die One Piece-Community ist begeistert von diesem Fan-Projekt

Bereits der erste Teil des Fan-Mangas kam damals in der Community sehr gut an und verzeichnet aktuell 825 Upvotes und 191 Kommentare, in denen stark über die Darstellung der einzelnen Figuren diskutiert wird. Dabei wird auch kritisiert, dass Big Moms Untergebene Charlotte Katakuri eigentlich stärker und gegen Kizaru auf einer Wellenlänge kämpfen würde, als es im Fan-Manga dargestellt wird.

Der blitzschnelle Admiral hätte mit seinem Tempo im Kampf einen Vorteil. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Als weiterer Beschwerdepunkt wird angemerkt, dass Kizaru viel zu stark dargestellt wird und das nicht der Wahrheit entspricht. Hier teilt sich jedoch die Meinung der Community über die tatsächliche Stärke von Kizaru.

Wiederholt wird der One Piece-Fan für seine Zeichenkünste gelobt und Leser*innen wertschätzen den Aufwand, den er sich mit seinem Was wäre wenn-Kampf zwischen Kizaru und Big Mom im Manga-Stil gemacht hat.

Der letzte Part der Geschichte wurde im Vergleich zu den vorherigen Teilen von der Community regelrecht verschlungen. Mit über 5.000 Upvotes und 344 Kommentaren hat sich Reddit-User Em_Kay damit selbst übertroffen. Neben großem Lob an seinen Zeichenkünsten, herrscht dieses Mal in den Kommentaren auch eine große Begeisterung für die Geschichte.

Viele in der Community bezeichnen den Fan-Manga als “absolute peak” und “absolute cinema” oder sprechen darüber, dass Big Mom in der Geschichte endlich den Respekt bekommen hat, den sie verdient. Sogar Anime- und Manga-Fans, die normalerweise nicht One Piece lesen, sind auf das Fan-Projekt aufmerksam geworden und finden es großartig.

Obwohl Em_Kay dieses Projekt nun beendet hat, ist eins klar: Der Fan hat gezeigt, wie episch ein Kampf zwischen Kizaru und Big Mom sein kann.

Wie gefällt euch der Fan-Manga zu Big Mom und Kizaru und welches What If-Szenario von One Piece habt ihr im Kopf?