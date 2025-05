"Viel zu stark!": One Piece-Leak zum nächsten Kapitel enthüllt, wie absurd die Fähigkeiten des größten Antagonisten der Strohhüte wirklich sind

Imu dürfte ein ziemlich starker Widersacher für Ruffy und Co. werden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Im Elban-Arc von One Piece spitzt sich die Lage schon seit einer Weile zu. Bislang haben es die Strohhüte schon mit dem göttlichen Ritterorden zu tun bekommen, aber hinter ihnen steht eigentlich ein noch viel größerer Antagonist: Imu, das geheime Oberhaupt der Weltregierung. Wie mächtig er wirklich ist, deuten nun Leaks zum kommenden Kapitel an.

Spoilerwarnung: Das kommende One Piece-Kapitel 1.150 erscheint offiziell erst am 1. Juni, wir behandeln mögliche Inhalte daraus aber bereits hier im Text. Update 29. Mai: Inzwischen sind die japanischen Scans der neuen Mangaseiten im Netz aufgetaucht und entsprechend kennen wir auch weitere Details zum Kapitel, die wir ergänzt haben.

One Piece-Leak könnte zeigen, wie stark Imu wirklich ist

Obwohl Kapitel 1150 von One Piece erst am 1. Juni erscheint, gibt es bereits jetzt eine Zusammenfassung der Inhalte von X-User pewpiece, der unter anderem für seine verlässlichen Leaks bekannt ist. Demnach erfahren wir im kommenden Kapitel mehr dazu, welche Ausmaße Imus Kräfte tatsächlich haben.

Bereits in Kapitel 1149 haben wir erfahren, dass Imu die Kontrolle über andere Personen übernehmen kann, so zumindest bei der göttlichen Ritterin Gunko. Das dürfte mit seiner Fähigkeit "Devil's Contract" (zu Deutsch: Teufelsvertrag) möglich sein, die er wohl auch im kommenden Kapitel einsetzt.

Als Boogey und Woogey hier Imu (im Körper von Gunko) angreifen, benutzt er nämlich die Fähigkeit, um den beiden Riesen die "Macht des Bösen" zu verleihen und sie in massiv starke und unsterbliche Dämonen zu verwandeln – im Gegenzug für einen kleinen Teil ihrer Lebensspanne.

Sowohl Personen, von denen Imu Besitz ergreift als auch solche, die er zu seinen Untergebenen macht, machen dabei eine körperliche Transformation durch, durch die sie dank der schwarzen Flügel und des spitzen Schwanzes tatsächlich Teufeln ähneln:

Falls Imu diesen Teufelsvertrag auch bei den Mitgliedern des göttlichen Ritterordens eingesetzt hat, könnte das beispielsweise erklären, warum sie nahezu unsterblich sind. Besonders beunruhigend ist hier aber, dass er die Fähigkeit anscheinend auch gegen den Willen eines Ziels einsetzen kann und so scheinbar die Kontrolle über die Riesen erlangt.

Das sieht auch die Community in den Kommentaren unter dem Beitrag und Diskussionen auf Reddit ähnlich und nennt Imus Fähigkeiten "komplett broken" (übermächtig). Immerhin baut er sich damit eine ganze Armee aus Teufeln.

Der Teufelsvertrag lässt aber auch eine Menge Spielraum für Theorien. So glauben viele Fans, dass er der wahre Grund dafür sein könnte, dass Loki seinen Vater getötet hat – weil einer von beiden von Imu besessen war. Andere stellen die These auf, dass Imus Kräfte möglicherweise nicht bei Personen mit dem D. im Namen funktionieren könnten – so oder so können wir hier erst einmal nur mutmaßen, bis das volle Ausmaß von Imus Kräften enthüllt wird.

Was haltet ihr von dieser Fähigkeit, erscheint sie euch auch zu stark?