One Piece-Leaks teasen Kampf gegen einen der stärksten Fraktionen der Geschichte und im Mittelpunkt stehen Robin und ein legendärer Pirat

Der Hype um One Piece ist im vollen Gange! Mit der Rückkehr des Animes Anfang April und dem Manga, der regelmäßig mit neuen Kapiteln versehen wird, bereitet sich One Piece auf die anstehenden großen Kämpfe in der Geschichte vor.

Während sich Ruffy und seine Freund*innen im Anime auf der Egghead-Insel mit Kizaru und der Marine befassen müssen, haben die Strohhüte im Manga bereits ganz andere Probleme: Die göttlichen Ritter auf Elban.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Geschehnissen der Elban-Arc und sogar das kommende 1147. Kapitel im Manga. Solltet ihr also nur den Anime kennen und im Manga noch nicht bis Kapitel 1146 gelesen haben, werden euch einige Details zu den Ereignissen auf Elban vorweggenommen.

Im kommenden Kapitel 1147, das bereits auf diversen sozialen Medien geleakt wurde, geht der Kampf zwischen den Strohhüten und dem göttlichen Ritterorden auf Elban weiter. Dieses Mal steht Robin im Mittelpunkt, aber sie ist nicht die einzige Person, denn an einem anderen Ort macht sich ein legendärer Pirat ebenfalls zum Kampf bereit: Scopper Gaban.

Der göttliche Ritterorden hat nun alle zehn Riesen-Kinder am Ende von Kapitel 1146 unter seiner Kontrolle

Bereits in Kapitel 1146 musste ein Teil der Strohhüte sich mit einem Mitglied der göttlichen Ritter anlegen und eine heftige Niederlage einstecken. Gunko hat mit Jinbei, Lysop, Brook und Nami kurzen Prozess gemacht und hat es geschafft, Colon, das letzte der Riesen-Kinder und Sohn von Scopper Gaban, in ihre Gewalt zu bringen.

Somit hat der göttliche Ritterorden alle zehn Kinder von Elban unter seiner Kontrolle. Laut den Leaks zu Kapitel 1147 von X-User Pewpiece wird Sommers im kommenden Kapitel dann seine geplante Drohung an die Riesen-Krieger auf Elban verkünden: Die Kinder werden nur freigelassen, wenn das Riesen-Volk alle Schulen und Bibliotheken auf der Insel zerstört und der Weltregierung ihre Treue schwört.

Robin und Gaban machen sich bereit zum Kampf

Robin hatte sich im Haar von Sauro mit Chopper versteckt, als der Riesen-Krieger von Sommers im letzten Kapitel angegriffen und niedergestreckt wurde. Als sie diese Drohung von Sommers in Kapitel 1147 wahrnimmt, schreitet sie ein und macht sich zum Kampf gegen ihn bereit.

Scopper Gaban hingegen wird von seiner Riesen-Frau informiert, dass sich unter den entführten Kindern auch ihr Sohn Colon befindet. Gaban düst sofort los und wappnet sich ebenfalls für die kommende Konfrontation mit Gunko.

Das nächste Kapitel endet mit einem Teaser zum anstehenden Kampf zwischen Nico Robin, Scopper Gaban und höchstwahrscheinlich den göttlichen Ritter*innen Gunko und Sommers.

Es ist nicht bekannt, ob Chopper ebenfalls am Kampf teilnehmen wird oder wo anders mitmischen wird. Jinbe, Lysop, Brook und Nami sind momentan noch gefesselt und Ruffy und Loki verdauen erstmal ihr Essen.

Der Rest von Ruffys Gruppe hat also kaum etwas von dem ganzen Chaos mitbekommen. Aber eins ist klar: Den Strohhüten steht der bisher größte Kampf in der Geschichte bevor und mit den göttlichen Ritter*innen ist nicht gut Kirschen essen.

Wie ist eure Meinung zum göttlichen Ritterorden und welche Teufelskraft der Ritter gefällt euch am meisten?