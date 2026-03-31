One Piece: Der Netflix-Cast stellt sich der Frage nach den legendärsten Anime-Figuren und Ruffy landet nur auf Platz 5

Die One Piece-Darsteller von Ruffy, Zorro und Sanji müssen in einem Spiel ihr Ranking der legendärsten Anime-Figuren erstellen. Während Platz 1 kaum überrascht, sorgt das ausgerechnet bei Ruffy für ein Kuriosum.

Jusuf Hatic
31.03.2026 | 08:02 Uhr

Goku auf Platz 1, Ruffy auf ... Platz 5? Das Ranking der Netflix-Darsteller von One Piece zu den legendärsten Anime-Figuren hat ein verblüffendes Ergebnis. (© Netflix) Goku auf Platz 1, Ruffy auf ... Platz 5? Das Ranking der Netflix-Darsteller von One Piece zu den legendärsten Anime-Figuren hat ein verblüffendes Ergebnis. (© Netflix)

Mit dem Start der zweiten Netflix-Staffel von One Piece am 10. März 2026 hat sich das Team hinter der Produktion schon längst auf große Promo-Tour begeben. Dabei geht es aber nicht nur um das Piratenabenteuer selbst, sondern auch um die Meinungen und Vorlieben der Darsteller*innen.

In einem solchen Clip sorgten Iñaki Godoy, Mackenyu und Taz Skylar für ein kleines Kuriosum: Ausgerechnet der von Godoy gespielte Monkey D. Ruffy landete in einem Ranking der legendärsten Anime-Figuren aller Zeiten nur auf Platz 5. Dafür konnte das Trio aber nur bedingt etwas.

Ein nachvollziehbarer Start mit entgleistem Ende

In dem Instagram-Reel von "flighthouse" müssen die Darsteller von Ruffy, Zorro und Sanji ausgesuchte Anime-Figuren in einer Rangliste der legendärsten Charaktere aller Zeiten platzieren.

Der Clou: Die einzusortierenden Charaktere werden zufällig ausgewählt und müssen anschließend einem Platz zwischen 1 und 5 zugewiesen werden. Es ist gewissermaßen ein Mix aus Anime-Kenntnis und Losglück.

  • Immerhin die erste Figur war für die Netflix-Darsteller ziemlich schnell klar: Son Goku aus Dragon Ball ist der "unbestritten größte Charakter aller Zeiten" und wird direkt an die Spitze gesetzt.
  • Im Anschluss wollte Usagi Tsukino einsortiert werden. Die legendäre Sailor Moon-Protagonistin darf sich in diesem Ranking über Platz 3 freuen – ein unverbindlicher Platz, da sich Godoy & Co. so Luft nach oben und unten lassen konnten.
  • Diese Luft wurde auch flugs genutzt, um Pokémon-Legende Ash Ketchum und Naruto auf die Ränge 2 und 4 zu setzen.

Aber dann kam es eben, wie es irgendwie kommen musste: Die letzte Figur, die einsortiert werden wollte und damit automatisch auf dem letzten Rang landete, war ausgerechnet Monkey D. Ruffy – der von Godoy gespielte Hauptcharakter aus One Piece.

Link zum Instagram-Inhalt

Natürlich brachen die Darsteller angesichts der Ironie des Schicksals in schallendes Gelächter aus – wobei wir nicht ganz ausschließen können, ob die Flighthouse-Produzent*innen den One Piece-Helden nicht allein für die Reaktion mit Absicht als letztes gezeigt haben.

Zumindest sind wir uns ziemlich sicher, dass Ruffy ansonsten weiter oben in der Liste gelandet wäre. Wo genau, verraten uns die Godoy & Co. in dem Clip allerdings nicht.

Wie sieht eure Top 5 der legendärsten Anime-Figuren aus?

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