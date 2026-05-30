Red Dead Redemption 2-Spieler stolpert nach 700 Stunden über Grabstein - und der könnte ein großes Mysterium des Spiels lösen

Wer mehr zu den Charakteren wissen will, kann in RDR2 sogar auf Grabsteinen Infos finden.

Red Dead Redemption 2 ist inzwischen vor rund 6 Jahren erschienen. Aber die riesige Spielwelt des Western-Epos bietet so viele Details, dass Spieler*innen noch hunderte Spielstunden später auf Details stoßen. So auch bei diesem Fan, der beim Lesen von Grabsteinen im Spiel über einen ganz bestimmten Namen gestolpert ist.

RDR2-Fan findet Grabstein mit besonderer Verbindung zu Dutch

Auf Reddit hat User Alaska022 seinen Fund mit anderen Fans geteilt. Wie die Person berichtet, hat sie sich auf dem Friedhof bei der Kirche von Blackwater die Grabsteine durchgelesen und ist dabei über einen verdächtig bekannten Namen gestolpert: Eines der Gräber gehört nämlich Greta Van Der Linde, die von 1835 bis 1881 gelebt hat.

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Autoplay

Dass es sich dabei tatsächlich um die Mutter von Dutch handelt, macht die Inschrift ziemlich eindeutig klar:

Greta Van Der Linde Liebende Mutter für ihren Sohn Dutch 1835 - 1881 "Es lag Anmut in ihren Schritten, Liebe in jeder Geste"

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Dieses kleine Detail sorgt natürlich für allerhand Spekulationen der Community in den Kommentaren. Eine beliebte Theorie ist etwa, dass hier gar nicht (nur) Dutchs Mutter begraben liegt, sondern er die 150.000 Dollar des desaströsen Blackwater-Raubzuges hier ursprünglich versteckt haben könnte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Andere halten das für eher unwahrscheinlich. Ein Fan gibt zu bedenken, dass Dutch beim Fischen Arthur und Hosea davon erzählen kann, dass ein Onkel ihm erst vor ein paar Monaten eröffnet habe, dass seine Mutter in Blackwater begraben liegt – er hatte also mit dem Begräbnis nichts zu tun und weiß womöglich nicht einmal genau, wo sich das Grab befindet.

Einige Fans wollten sogar das erste Red Dead anschmeißen um herauszufinden, ob sich das Grab dort ebenfalls finden lässt. Leider scheint das aber nicht der Fall zu sein.

Kanntet ihr diesen Grabstein in Red Dead Redemption 2 ebenfalls schon und welche Details habt ihr erst nach vielen Stunden entdeckt?