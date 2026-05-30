Fan bekommt vom 19-jährigen Neffen einen Nintendo 3DS XL und gleich mehrere Spiele geschenkt, weil der lieber für sein Auto sparen will - Community sagt: "Das wird er bereuen"

Warum haben Leute eigentlich immer mehrere Konsolen und dann nur ein paar Spiele?

Für jeden jüngeren Menschen, der Videospiele spielt, kommt irgendwann mal die Phase, in der man sich fragt, ob das eigene Hobby vielleicht zu kindisch ist und man sich jetzt lieber mit “Erwachsenen“-Kram beschäftigen sollte.

Und genau dann trifft man manchmal Entscheidungen, die man später vielleicht bereut – auch wenn es in dem Moment noch nicht danach aussieht.

Zu alt für Nintendo-Spielzeug

Im Subreddit r/3DS berichtet der User Twonminus1, dass ihm sein 19-jähriger Neffe seinen Nintendo DSi, einen Nintendo 3DS XL und gleich mehrere Spiele geschenkt hat.

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Laut dem Beitrag sei sein Neffe inzwischen "zu alt für seine Nintendo-Spielzeuge" und spare lieber auf ein Auto und das College. Deshalb wollte er die Konsolen einfach weitergeben.

Der Onkel selbst hatte dabei allerdings ein schlechtes Gewissen und fragte die Community, ob er seinem Neffen wenigstens etwas Geld dafür geben sollte.

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Die Kommentare dazu haben unterschiedliche Ideen, aber bei einer Sache sind sich fast alle einig:

Das wird er in ein paar Jahren bereuen.

Besser aufheben, als bezahlen

Für viele steht dabei vor allem der Wert der Konsolen im Vordergrund. Gerade die Pokémon Black Edition ist richtig schick und macht ordentlich was her. Und auch bei den Spielen sind ein paar echte Klassiker dabei.

150 bis 200 Dollar. Für einen limitierten DSi und einen 3DS würde ich sagen, dass das definitiv eher am unteren Ende liegt, aber trotzdem noch bezahlbar ist. Und er würde sich bestimmt darüber freuen, weil er gar nicht damit rechnet.

Das wäre vermutlich die bessere Variante, wenn man ihm beim Sparen für das Auto helfen möchte. Aber die Leute haben noch eine andere Idee:

Das Beste, was du ihm geben kannst, ist die Möglichkeit, alles irgendwann zurückzubekommen.

Eine Idee, die dem Onkel auf jeden Fall besser gefällt:

Ich glaube, das ist die beste Lösung. Ich werde ihm sagen, dass ich gut auf alles aufpasse und ihm die Sachen irgendwann zurückgeben kann, wenn er seinen Fehler bemerkt.

Eine gute Entscheidung, denn seien wir ehrlich: Vermutlich landet der 3DS spätestens in zehn Jahren sowieso wieder neben Pokémon und LEGO im Regal. Ganz egal, wie erwachsen man inzwischen geworden ist.

Habt ihr früher auch mal Spiele oder Konsolen verkauft bzw. verschenkt, die ihr heute gerne noch besitzen würdet?