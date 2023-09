One Piece: Diese Charaktere wurden aus der Netflix-Serie geschnitten und Okta gehört nicht dazu

Muh Muh ist in der Realserie der Schere zum Opfer gefallen. (Bild: Toei Animation)

Wenn man 95 Kapitel einer immer noch laufenden Manga- und Anime-Serie auf acht einstündige TV-Folgen eindampfen muss, fallen einige Charaktere und Geschichten der Schere zum Opfer. Wir zeigen euch alle Figuren, die es leider nicht in die Netflix-Serie geschafft haben.

Bevor wir mit der Liste beginnen, gibt es aber einen Sonderfall vorweg.

Der Fall Okta

Bild: Toei Animation

Okta gehört in Manga und Anime zur Arlong-Piratenbande und ist der Gegner von Zorro im Endkampf in Arlong Park. Später in der Geschichte spielt der Tintenfischmensch noch mal eine tragende Rolle.

Tatsächlich kommt Okta in der Live-Action-Serie vor, was der Abspann beweist, und so sieht er aus:

Bilder: Netflix

Wieso sich die kreativen Verantwortlichen entschieden haben, Okta keine größere Rolle zu geben, ist unklar. Es kann gut sein, dass die Figur in einer Folgestaffel durch eine andere ersetzt wird, sollte die Serie besagte Stelle erreichen, an der sein Charakter noch mal wichtig wird.

Diese Figuren fehlen in Netflix’ One Piece-Serie

Richie

Bild: Toei Animation

Richie ist ein Löwe, der nur an Essen denkt und zusammen mit seinem Dompteur Moji zu Buggys Crew gehört. Letzterer bekommt sogar zwei kleine Auftritte spendiert, zum Beispiel als er von Buggy angegiftet wird, weil der sich einen sprechenden Löwen wünscht – ganz klar eine Anspielung auf Richie.

Ganz verschwunden ist Richie allerdings nicht. Im Hinterzimmer, in dem Nami und Zorro gefangen gehalten werden, sieht man ein Bild auf eine Holzwand gemalt, auf der ein Löwe auf zwei Beinen zu sehen ist.

Lysops Piratenbande

Bild: Toei Animation

Zwiebel, Paprika und Möhre bilden zusammen mit Lysop dessen Piratenbande. Die drei glauben an Lysop und unterstützen ihn in seinem Unterfangen, ein mächtiger Krieger der Meere zu werden.

Im Manga und Anime bleiben die Kinder im Dorf Syrup zurück, wenn sich Lysop entscheidet, mit den Strohhüten zu segeln.

Jacko

Bild: Toei Animation

Jacko arbeitet mit Captain Black zusammen, um dessen Plan zu erfüllen, an Kayas Reichtum heranzukommen. Der Hypnotiseur legt seine Gegner – und oftmals sich selbst – schlafen. Im Anime wird er schließlich von Lysop außer Gefecht gesetzt.

Später wechselt Jacko zur Marine und erlebt zusammen mit seinem Kumpel Fullbody (der übrigens in der Live Action-Serie einen kurzen Auftritt im Baratie hat) Abenteuer.

Gaimon

Bild: Toei Animation

Auf der Insel der seltenen Tiere, die man übrigens auf der Karte im Abspann der Netflix-Adaption sehen kann, treffen die Strohhüte auf Gaimon. Der Mann mit dem grünen Afro lebt seit 20 Jahren in einer Kiste auf der Insel.

Gaimons Crew hatte ihn einst zurückgelassen, nachdem er bei einer Schatzsuche auf der Insel unglücklich in einer Kiste gelandet ist, aus der er nicht mehr rauskam. Immerhin: One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat bestätigt, dass er mittlerweile eine Partnerin gefunden hat, die auch in einer Kiste steckt.

Johnny und Yosaku

Bild: Toei Animation

Die beiden sind Kopfgeldjäger und Freunde von Zorro. Die Strohhutbande trifft auf dem Weg zum Baratie auf das Duo. Im Manga und Anime leidet Yosaku unter Skorbut, weswegen sie das Restaurant aufsuchen.

Später helfen Johnny und Yosaku beim Kampf gegen die Arlong-Piratenbande. Sie sind außerdem die ersten, die Jimbei erwähnen (was Arlong in der Live Action-Serie selbst tut).

Pearl

Bild: Toei Animation

Der Krieger mit den angeblich undurchdringlichen Schilden ist ein Untergebener von Don Creek, der von Gin, der in Netflix’ One Piece vorkommt, zum Baratie gelockt wird. Pearls Kapitän hat selbst nur einen kurzen Auftritt in der Realserie, bevor er von Falkenauge in die ewigen Jagdgründe geschickt wird.

Pearl bekommt auch im Manga nicht allzu viel zu tun. Wenigstens lässt er Sanji fast eine Niederlage erleben, bevor er von Gin persönlich besiegt wird.

Muh Muh

Bild: Toei Animation

Muh Muh ist eine Seekuh und so etwas wie das Haustier der Arlong-Piratenbande. Im Manga und Anime wird Muh Muh durch Sanjis Kochkunst besänftigt und von Ruffy verprügelt, sodass er die Nachzügler zu Namis Dorf bringt, um den Rest der Band aufzugabeln.

Immerhin: Muh Muh ist mehrmals auf den Karten im Abspann zu sehen.

Das waren alle wichtigen Figuren, die es nicht in die Live-Action-Adaption geschafft haben. Viele beliebte Charaktere wie Shu Shu der Hund oder Don Creek haben außerdem nur einen kleinen Auftritt bekommen.

Welche der Figuren vermisst ihr? Welche hofft ihr, in einer etwaigen zweiten Staffel zu sehen? Schreibt es uns in die Kommentare.