"Ich werde dann 80 sein": One Piece-Darsteller von Zorro will einen Arc unbedingt in der Live-Action-Serie sehen - aber fürchtet, dass er dann schon steinalt ist

Mackenyu als Lorenor Zorro in One Piece Staffel 2: Der Schauspieler hofft auf die Umsetzung eines ganz bestimmten Arcs in der Serie. (© Netflix)

Mit dem Release der zweiten Live-Action-Staffel von One Piece am 10. März 2026 hat Netflix alle Folgen auf einmal rausgegelassen. Das Abenteuer der Strohhutbande liegt nun bis zum Beginn der Grand Line als Realserie vor.

Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz festgelegt. Zorro-Darsteller Mackenyu beantwortete dafür in einem Interview die Frage, welchen Arc er unbedingt in der Live-Action-Umsetzung von One Piece sehen möchte.

Mackenyus Wahl dürfte kaum überraschen

Im Gespräch mit dem deutschen Magazin TV Movie stellte sich das Trio rund um Mackenyu (Zorro), Emily Rudd (Nami) und Jacob Gibson (Lysop) einigen Fragen.

Darunter befand sich eben auch die Frage, welche Arcs sie am liebsten adaptiert sehen würden.

Rudd und Gibson sprachen sich an dieser Stelle für Water 7 und Enies Lobby aus; die Nami-Darstellerin hob insbesondere den Kampf zwischen Ruffy und Lysop hervor.

Mackenyu hingegen hat ein wesentlich ferneres Ziel: Der Zorro-Schauspieler nannte den Wano-Arc als Favoriten.

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Das "Problem": Zwischen dem Ende von Staffel 2 und dem Wano-Arc in Manga liegen rund 750 Kapitel in der Vorlage. Selbst mit dem bisherigen Tempo der Live-Action-Umsetzung müsste Mackenyu also noch einige Jahre warten, bis er die Inhalte auch darstellen darf – in seinen eigenen Worten "vermutlich, bis er 80 Jahre alt ist".

Aber auch abseits der benötigten Zeit für eine solche Umsetzung bleibt maximal fraglich, ob die Live-Action-Umsetzung jemals bis zum Wano-Arc kommt. Ausgerechnet Mackenyu selbst enthüllte jüngst, dass Oda schon ein konkretes Finale für die Netflix-Serie im Sinn hat, die vermutlich vom Manga abweicht:

Mackenyus Entscheidung an sich dürfte Manga-Leser kaum verwundern, immerhin ist der Wano-Arc zentral für Zorros Charakter. Kaum ein Ort wie das Land der Samurai dürfte zum Schwertkämpfer so sehr passen wie Wano.

Welchen Arc möchtet ihr unbedingt in der Netflix-Serie sehen?