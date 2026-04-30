GTA 6-Fans wollen viele Innenräume zum Erkunden haben, aber laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist das gar keine so gute Idee

GTA 6 ist wohl das am meisten erwartete Spiel aller Zeiten.

Viele Fans erwarten von GTA 6 nicht weniger als die nächste große Open-World-Revolution. Ein wichtiger Bestandteil davon könnten unzählige begehbare Innenräume sein, die Gerüchten zufolge von einer KI generiert und so immer unterschiedlich ausfallen sollen.

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar hat verraten, dass es ähnliche Pläne schon bei GTA San Andreas und GTA 4 gab und erklärt, warum das Studio sich am Ende doch dagegen entschieden hat.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

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GTA 6 mit begehbaren Häusern?

Das ist passiert: Auf X hat ein User den ehemaligen Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij angeschrieben. Vermeij hat unter anderem an GTA 3, San Andreas, Vice City und GTA 4 mitgearbeitet. Der User schreibt, dass sich viele Fans begehbare Innenräume in GTA 6 wünschen und fragt, ob Vermeij dies mit der aktuellen Technologie für möglich hält.

Hier die Original-Konversation auf X:

You would have thought it's possible. The thing with procedurally generated interiors is that they often feel a bit samey. We dabbled before for SA and 4 but ultimately gave up on the idea. — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) November 27, 2024

Vermeij antwortet darauf sinngemäß:

"Man würde meinen, dass es möglich ist. Das Ding mit prozedural generierten Innenräumen ist, dass sie sich oft sehr ähnlich anfühlen. Wir haben uns für San Andreas und GTA 4 damit beschäftigt, die Idee dann aber aufgegeben."

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

So ist der Stand: Das Problem, dass KI-generierte Inhalte sich häufig stark ähneln, ist schon länger bekannt. Die Weltraum-Sandbox No Man's Sky bot zum Release 2016 beispielsweise ein riesiges Universum, deren Planeten aber allesamt relativ ähnlich aussahen.

Mittlerweile ist die Technologie aber weiter fortgeschritten und es wäre nicht das erste Mal, dass Rockstar mit einer Open World neue Standards setzt.

Red Dead Redemption 2, das letzte große Rockstar-Spiel, bot beispielsweise sehr viele begehbare Häuser. Das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb sich viele Fans das Feature auch in GTA 6 wünschen.

Eine wichtige Anmerkung ist hier aber, dass sich die offenen Welten von RDR 2 und GTA 6 bei ihren Voraussetzungen stark unterscheiden. Im Wilden Westen von Red Dead Redemption gibt es viele einzelne Häuser und Siedlungen mit nur wenigen Hütten. Im Vergleich dazu wird GTA 6 erneut eine ganze Großstadt mit riesigen Wohnblocks und Hochhäusern bieten.

Die reine Menge an Innenräumen ist also deutlich größer und entsprechend aufwendig wäre es, diese allesamt von Hand zu entwerfen. Ob durch KI allerdings derselbe Detailgrad erreicht werden kann, wie ihn RDR 2 bietet, muss abgewartet werden.

Wie steht ihr zu dem Thema? Wünscht ihr euch lieber viele, aber ähnliche Innenräume oder wenige, die dafür aber sehr detailliert und einzigartig sind?