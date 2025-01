One Piece: Netflix enthüllt den Schauspieler von Dragon und zwei weitere Charaktere

Der Schauspieler von Dragon wurde enthüllt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Netflix enthüllt nach mehreren Monaten Funkstille über die One Piece-Live-Action-Serie endlich neue Gesichter zu weiteren Figuren in der Geschichte. Dieses Mal geht es um den berüchtigten Anführer der Revolutionsarmee Dragon, der Schwertladen-Besitzer Ipponmatsu und Igaram, dem Leibwächter der Prinzessin Vivi aus Alabasta.

Hier sind die Schauspieler*innen von Dragon, Ipponmatsu und Igaram

Der große Streaminganbieter hat über die letzten Monate Fans der beliebten Shonen-Serie und der Live-Action-Adaption immer wieder mit kleinen Ausschnitten rundum den Dreh der zweiten Staffel geteast. Nun endlich gibt es eine große Ankündigung zum Cast der Season 2 von One Piece auf Netflix.

Am 15. Januar 2025 veröffentlicht der offizielle X-Account der Netflix-Serie zu One Piece die Schauspieler*innen zu drei weiteren wichtigen Figuren der nächsten Arcs in der zweiten Staffel: Dem Revoltionsarmeen-Anführer Dragon, dem Schwertladen-Besitzer im Logue Town Ipponmatsu und Igaram, dem Leibwächter von Prinzessin Vivi aus Alabasta.

Brace yourselves, Nakama! The Grand Line’s tides are shifting! Revolution, loyalty, and sharp blades are the forces at play. This is more than a cast announcement, it’s a charge towards our destiny! 🏴‍☠️ 🌊 pic.twitter.com/N2eoQsuhLN — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 15, 2025

In die Rolle von Dragon wird der amerikanische Schauspieler Rigo Sanchez schlüpfen, der bereits in der Netflix-Serie Outer Banks als Lightner zu sehen war. Ipponmatsu wird von James Hiroyuki Liao gespielt, der nicht nur für seine Rolle als Fox Roland Glenn in der Drama-Serie Prison Break bekannt ist, sondern auch dem Charakter Kenji in Ghost of Tsushima seine Stimme lieh und zuallerletzt wird der südafrikanische Schauspieler Yonda Thomas die Rolle des Leibwächters Igaram in der zweiten Staffel der One Piece-Live-Action-Adaption übernehmen.

Der enthüllte Cast deutet auf die Relevanz der Alabasta-Arc hin

Mit dem Casting von Igaram hat Netflix Fans der originalen Anime-Serie und Manga-Reihe gezeigt, dass obwohl die Alabasta-Arc nicht in der zweiten Staffel behandelt wird, trotzdem eine wichtige Rolle in Season 2 der Live-Action-Adaption spielen wird und der Streaminganbieter sich bereits Gedanken um die weiteren Geschehnisse nach der zweiten Staffel macht.

Wie ist eure Meinung zum Cast der drei Figuren und wer ist bisher euer Lieblingsschauspieler in der Netflix-Serie zu One Piece?