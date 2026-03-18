One Piece Staffel 2: Mit der emotionalen Szene in Folge 8 ehrt Sanji-Darsteller Taz Skylar seine Mutter - und das spürt man

Taz Skylar spricht über die emotionalste Szene in One Piece Staffel 2 - und warum seine eigene Mutter dabei eine wichtige Rolle spielte. (© Netflix)

Die zweite Staffel der Netflix-Umsetzung von One Piece ist vor inzwischen etwas mehr als einer Woche an- und abgelaufen. Während die Vorbereitungen zur dritten Live-Action-Season mutmaßlich bereits in vollem Gange sind, lassen die One Piece-Darsteller*innen in zahlreichen Interviews ihre bisherige Arbeit Revue passieren.

Auch Taz Skylar, der den Koch der Strohhutbande Sanji verkörpert, meldete sich in einem solchen Gespräch mit Nerdist zu Wort und ging genauer auf eine Szene ein, die One Piece-Fans im Staffelfinale bewegte.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf die Ereignisse in Folge 8 Staffel 2 ein.

Sanji, Nami und eine Mutter, die fehlt

Bereiten wir die Szene kurz vor: In "Ren und Schrecken im Königreich Drum" kämpft Nami mit einer ziemlich schweren Erkrankung. Sanji weicht in diesen Momenten kaum von ihrer Seite.

Nachdem die Navigatorin sich bei ihm erkundigt, ob er das Kochen von seiner Mutter gelernt hat, korrigiert Sanji sie: "nicht von, sondern für sie". Im Anschluss erzählt der Blondschopf von seiner Kindheit, in der seine Mutter früh an einer Krankheit verstarb.

Die gesamte Szene basiert laut dem Skylar-Interview auf eineinhalb Seiten Text, die komplett ohne Rückblenden oder andere visuelle Unterbrechungen auskommt - nur zwei Menschen in einem gemeinsamen Augenblick der Verletzlichkeit.

Es ist so selten, dass einem als Schauspieler eineinhalb Seiten Text anvertraut wird, die nicht durch Rückblenden oder andere Hilfsmittel unterbrochen werden. Nur deine Fähigkeit, mit einem anderen Menschen mit echter Intention zu sprechen.

Die Dreharbeiten selbst fanden passenderweise an Skylars Geburtstag statt, weshalb auch seine Mutter an diesem Tag am Set war und die Aufnahmen aus einem Zelt beobachtete.

Auf einen Hinweis von Nami-Darstellerin Emily Rudd im Interview gab Skylar zu, dass er in dem Moment, in dem Sanji sich an seine Mutter erinnert, tatsächlich den Akzent und die Stimme seiner eigenen Mutter imitierte - genauer gesagt, während dem Satz "Oh, mein kleiner Prinz, was hast du heute für mich gekocht?" (im OV: "Oh, my little prince, what have you brought for me today?").

Die Emotionen kann man auf jeden Fall sehen und hören.

Sanjis Verhältnis zu Frauen im neuen Licht

Im selben Interview geht Skylar auch auf eine Frage ein, die One Piece-Fans immer wieder beschäftigt: Warum ist Sanji so "aufdringlich", wenn es um Frauen geht?

Jeder Mann in seinem Leben war missbräuchlich oder aggressiv. Aber seine Schwester und seine Mutter waren die Einzigen, die ihm Liebe, Fürsorge und Halt gegeben haben. Es ergibt also absolut Sinn, dass er jeder Frau gegenüber versucht, genau dieses Gefühl zurückzugeben.

Die konkreten Details rund um diesen Hintergrund von Sanji müssen Netflix-Fans aber noch abwarten – die Mangavorlage von Eiichiro Oda gibt diese Details erst deutlich später wieder.

Was war euer Höhepunkt der zweiten Netflix-Staffel von One Piece?