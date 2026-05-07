Keine neuen Angebote mehr auf PS5 und PS4: Sektion mit Store-Angeboten überraschend verschwunden

Die Angebote-Sektion fehlt aktuell im PS Store.

Mittlerweile ist es zur Normalität geworden, dass uns beim Blick in den PS Store stets neue Angebote für PS5 und PS4 regelrecht entgegenspringen. Was wir aktuell dort vorfinden, ist jedoch gleich doppelt erstaunlich. Weder wurden am vergangenen Mittwoch neue Schnäppchen einem bestehenden Sale hinzugefügt, noch wurde ein neuer Sale gestartet.



Aktuell ist es sogar so, dass die komplette Deals-Sektion aus dem PS Store verschwunden ist.

Nanu, wo sind denn die Deals?

Ruft ihr aktuell über die Konsole, die PlayStation App oder den Browser den PS Store auf, fehlt die Angebote-Sektion. Auch beim Stöbern durch das Store-Dashboard erscheinen keine Deals.

Vielmehr schaut das Ganze jetzt so aus:

Rot markiert ist der Bereich, wo wir normalerweise die Angebote finden.

Im Normalfall finden sich zwischen dem Sammlungen- und dem Abonnements-Tab die Angebote.

Und das erstaunt, da wir uns schon nicht mehr daran erinnern können, wann zuletzt keine PlayStation-Deals mehr angeboten wurden. Für gewöhnlich werden gegen Mitte der Woche mehrere hundert Spiele für PS5 und PS4 ordentlich im Preis gesenkt.

Fehler oder doch Absicht?

Warum die Sektion verschwunden ist, ist aktuell noch unklar.

Zwar kann es sich dabei auch um einen Fehler handeln – wie die Seite Pushsquare spekuliert, könnten die Angebote aber auch vorsätzlich im Zuge eines kommenden, größeren UI-Firmware-Updates für die PS5 entfernt worden sein. Das Update kann aktuell schon für alle mit Beta-Zugang getestet werden.

Im Video erfahrt ihr übrigens, welche neuen Spiele im von spannenden Neuerscheinungen nur so vollgestopften Mai erscheinen:

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Um Klarheit zu schaffen, haben wir bei Sony nachgehakt und werden den Artikel nach Erhalt eines Statements aktualisieren. Natürlich auch, sollten die Deals aus ihrem Kurzurlaub zurückkehren.

Sobald ein neuer Sale erscheint, werden wir zudem wie gewöhnlich durch die Angebote pflügen und eine Auswahl an tollen Schnäppchen für euch heraussuchen.

Ist euch das Fehlen der Deals beim Stöbern durch den PS Store schon aufgefallen und was meint ihr, steckt dahinter?