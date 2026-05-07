Test zu Forza Horizon 6: Wann unser GamePro-Review erscheint

Alle Infos zum GamePro-Test von Forza Horizon 6.

Bevor Forza Horizon 6 am 15. Mai auf Xbox Series X/S und PC in den Early Access startet und vier Tage später regulär veröffentlicht wird, gibt's auf GamePro vorab alles Wichtige zum Japan-Ableger von Entwickler Playground Games. Seit Montag können wir uns nämlich schon hinters virtuelle Lenkrad klemmen und das Rennspiel ausführlich für euch testen.

Das Test-Embargo zu Forza Horizon 6 fällt am ...

Am Donnerstag, den 14. Mai um 14 Uhr

Ihr erfahrt demnach noch vor Start des Vorabzugangs, ob Forza Horizon 6 seinem Ruf als sehr guter Arcade-Racer gerecht wird.

Welche neuen Features im Spiel stecken und wo unsere Erwartungshaltung liegt, erfahrt ihr übrigens im Angespielt-Video:

9:45 Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Autoplay

Wer für GamePro testet

Als Haupttester schicken wir Forza-Veteran Tobi auf die Piste, der bereits vor 12 Jahren Forza Horizon 2 und später auch die Abstecher nach Australien und Großbritannien für GamePro getestet hat.

Da uns Microsoft ausreichend Testmuster geschickt hat, können auch Chris für den technischen Blick aufs Rennspiel, sowie Samara und ich (Dennis) als Tester von Forza Horizon 5 hinters Steuer, um euch noch weitere Meinungen zu liefern.

Kommt ein Testvideo? Auch das ist bereits in Arbeit und sollte pünktlich zum Fall des Embargos auf GamePro und auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal mit der GameStar erscheinen.

Forza Horizon 6 in aller Kürze

Im mittlerweile sechsten Ableger geht's endlich nach Japan und auch nach Tokyo, der mit Abstand größten Stadt der Reihe, durch die ihr zum Release mit grob 540 Autos flitzen könnt.

Davon ab bleibt Forza Horizon der Festival-Tradition treu und schickt euch erneut durch eine riesige Open World, in der ihr unterschiedliche Rennen von Drag Races bis hin zu den kurvenreichen japanischen Touge Rennen absolviert.

Während es am 15. Mai im Early Access auf Xbox und PC losgeht, soll das Rennspiel noch 2026 auch für die PS5 erscheinen.

Wie ist eure Wertungsprognose für Forza Horizon 6 und glaubt ihr, die 90er-Marke wird auf Metacritic wieder geknackt?