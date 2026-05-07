Harry Potter Season 2 bestätigt - noch bevor Staffel 1 überhaupt erschienen ist

Die neue Harry-Potter-Serie soll alle sieben Bücher adaptieren – und HBO scheint extrem großes Vertrauen in das Projekt zu haben.

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Stephan Zielke
07.05.2026 | 10:51 Uhr

Dominic McLaughlin hat gut Lachen, denn seine Rolle als Harry Potter ist schon für eine weitere Staffel gesichert. Dominic McLaughlin hat gut Lachen, denn seine Rolle als Harry Potter ist schon für eine weitere Staffel gesichert.

Die neue Harry Potter-Serie ist noch nicht einmal erschienen, da plant HBO bereits den nächsten Schritt.

Denn der Sender hat offiziell bestätigt, dass die Serie eine zweite Staffel bekommt. Die Dreharbeiten sollen sogar schon im Herbst dieses Jahres beginnen.

HBO plant Harry Potter als Langzeitprojekt

Überraschend kommt die Entscheidung allerdings nicht wirklich. HBO hatte bereits früher erklärt, dass man langfristig alle sieben Bücher von J. K. Rowling adaptieren möchte.

Video starten 2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Geplant ist offenbar, dass jede Staffel ein eigenes Schuljahr und damit jeweils ein Buch behandelt. Staffel 1 basiert entsprechend auf Harry Potter and the Philosopher's Stone, während Staffel 2 dann wahrscheinlich Harry Potter and the Chamber of Secrets umsetzen wird.

Wenn also alles gut läuft, können wir uns mindestens auf sieben Staffeln freuen.

Produktion ohne große Wartezeiten

Dass Staffel 2 bereits jetzt grünes Licht bekommt, dürfte vor allem an der Produktionsplanung liegen. Laut Showrunner Francesca Gardiner arbeitet HBO mit überlappenden Drehplänen, damit zwischen den Staffeln möglichst wenig Zeit vergeht.

Gerade bei einer Geschichte rund um Kinder und Jugendliche ergibt das durchaus Sinn. Immerhin wäre es etwas schwierig, wenn Hogwarts-Schüler plötzlich mitten im selben Schuljahr sichtbar mehrere Jahre altern.

Außerdem scheint HBO mit dem bisherigen Material ziemlich zufrieden zu sein. Die Scripts für Staffel 2 sollen bereits seit längerer Zeit in Arbeit sein.

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Ist das Vertrauen gerechtfertigt?

Nach den Filmen wird die Serie für viele Fans vermutlich trotzdem erstmal beweisen müssen, warum Harry Potter überhaupt nochmal neu erzählt werden sollte. Auch der neue Cast wirft noch viele Fragen auf, ob die Schauspieler in die Fußstapfen von Größen wie Daniel Radcliffe, Michael Gambon, Maggie Smith oder Alan Rickman treten können.

Dennoch ist das große Vertrauen von HBO schon einmal ein gutes Zeichen.

Freut ihr euch darauf, dass noch so viel neuer Harry-Potter-Content auf euch wartet, oder seid ihr weiterhin skeptisch?

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