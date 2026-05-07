Star Fox: Nintendo hat überraschend ein Remake des N64-Hits Lylat Wars angekündigt und es kommt schon bald

Das Star Fox-Team ist bald auch auf der Switch 2 im Einsatz.

Das ist mal eine Überraschung! In der Nacht zu Donnerstag hat Nintendo im Rahmen einer Nintendo Direct-Spezialausgabe ein Remake des N64-Actionspiels Star Fox 64 angekündigt. Hierzulande erschien der Titel im Jahr 1997 unter dem Namen Lylat Wars. Die Neuauflage für die Switch 2 heißt schlicht Star Fox.

Und bis die erscheint, dauert es nicht mehr lange:

Release von Star Fox: 25. Juni 2026

25. Juni 2026 System: Nintendo Switch 2

Hier könnt ihr euch die komplette Direct-Spezialausgabe zur Ankündigung anschauen:

27:40 Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor

Autoplay

Star Fox: Das sind die Features des Remakes für die Switch 2

Laut Nintendo handelt es sich bei Star Fox um eine komplette Neuentwicklung und dabei sticht natürlich vor allem die überarbeitete Optik ins Auge. Die zahlreichen Schauplätze im Weltall und auf Planeten sowie die Zwischensequenzen und Charaktermodelle sehen nun deutlich detaillierter aus als im Original.

Außerdem wird es komplett neue Zwischensequenzen geben, die die Geschichte rund um das Team Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare und Slippy Toad noch etwas vertiefen soll.

Weitere Neuerungen:

Maussteuerung der Switch 2 wird unterstützt

der Switch 2 wird unterstützt Koop-Modus: Ihr könnt die Kampagne zu zweit spielen. Eine Person steuert den Arwing, die andere die Geschütze.

Ihr könnt die Kampagne zu zweit spielen. Eine Person steuert den Arwing, die andere die Geschütze. Zusätzlicher Schwierigkeitsgrad für erfahrene Lylat Wars-Spieler*innen

für erfahrene Lylat Wars-Spieler*innen Multiplayer-Battle-Modus: 4v4-Schlachten auf insgesamt 3 Maps (Corneria, Fichina, Sector Y)

4v4-Schlachten auf insgesamt 3 Maps (Corneria, Fichina, Sector Y) Kamera-Einbindung: Mit entsprechender USB-Kamera könnt ihr die Mimik eures Gesichts auf die Figuren des Spiels übertragen.

Damit hat Fox McCloud bereits seinen zweiten Auftritt in kurzer Zeit. Denn auch im Super Mario Galaxy-Kinofilm ist er vertreten:

Mehr zum Thema Super Mario Galaxy-Film spoilert selbst ganz offiziell den Auftritt einer weiteren Nintendo-Legende von Tobias Veltin

Falls ihr noch nie von Star Fox 64/Lylat Wars gehört haben solltet

Das Spiel gehört zu den besten und bekanntesten Action-Spielen für das Nintendo 64. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Fox McCloud, der mit seinem Team den fiesen Wissenschaftler Andross aufhalten muss. Dafür stattet ihr nach und nach den Planeten und Weltraumzonen im Lylat-System Besuche ab, erledigt Gegner, sammelt Boni und bekämpft Bosse.

Meistens schickt euch das Spiel in eurem Arwing-Gleiter durch lineare Korridore, in einigen Abschnitten könnt ihr euch aber auch frei bewegen.

Manche Planeten bieten unterschiedliche Abzweigungen und Wege, weswegen es unterschiedliche Routen zu Andross gibt. Das hat schon den Wiederspielreiz des Originals extrem erhöht und dürfte auch beim Remake wieder für Motivation sorgen, das Spiel mehrfach durchzuzocken.

Star Fox ist zwar das erste Remake des N64-Originals, eine angepasste Neuauflage gab es aber schon vorher: 2011 erschien mit Star Fox 64 3D eine Version für den Nintendo 3DS.

Kennt ihr das Original? Und falls ja, reichen euch die Anpassungen, um euch das Remake mal genauer anzuschauen?