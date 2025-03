One Piece: Der womöglich stärkste Krieger auf Elban ist jetzt frei und es kommt zu einem der bedeutendsten Höhepunkte der jetzigen Arc

Ruffy hat es sich wahrscheinlich mit dieser Sache bei den Riesen auf Elban verscherzt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Eiichiro Oda hat mit Kapitel 1141, das am 2. März veröffentlicht wurde, einen neuen Höhepunkt in der Geschichte von One Piece erschaffen. Die aktuelle Elban-Arc scheint mit der Einführung der wichtigsten Figuren so langsam abgeschlossen zu sein und nimmt jetzt mit einem großen Moment in Kapitel 1141 richtig Fahrt auf!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Ereignisse in der Elban-Arc behandelt – bis einschließlich dem aktuellen Kapitel 1141! Solltet ihr den Manga bisher noch nicht so weit gelesen haben, werden euch einige wichtige Plotpunkte und Momente vorweggenommen.

Ruffy hat es nun wirklich getan und sich mit dieser Aktion vielleicht sogar ganz Elban zum Feind gemacht. Der Strohhut hat seine Abmachung mit dem verfluchten Prinzen Loki eingehalten und seine Seestein-Ketten gelöst. Loki ist jetzt frei.

Ruffys geheime Abmachung mit Loki

Schon zu Beginn der Elban-Arc wurde Loki im großen Stil vorgestellt. Laut den Riesen-Krieger*innen auf Elban hat der verfluchte Prinz und die Schande Elbans seinen Vater und den König der Riesen-Krieger Harald getötet. Des Weiteren wird er als unglaublich grausam und bösartig beschrieben.

Loki wurde nach dem Mord tief in der Unterwelt weggesperrt und mit Seestein-Ketten an den Adam-Baum gefesselt. Diese sorgten dafür, dass er seine Teufelskräfte nicht nutzen kann.

Trotzdem konnte Ruffy seine Präsenz direkt bei seiner Ankunft auf Elban spüren, woraufhin er ihn kurzerhand in der Unterwelt besuchte.

Bei ihrem ersten Treffen unterbreitet Loki Ruffy das Angebot, ihm mehr von Shanks zu erzählen, wenn der Strohhut ihn im Gegenzug von seinen Ketten befreien würde. Ruffy willigte ein, verheimlichte es jedoch vor der restlichen Crew – zumindest bis Nami und Zorro ihm auf die Schliche kamen!

Loki ist nach 6 Jahren endlich frei – aber nur teilweise!

Nach einer Tour im verlassenen Schloss der Riesen-Krieger, wo auch der Mord an König Harald stattgefunden haben soll, treffen Ruffy und Zorro auf Scopper Gaban, einem ehemaligen Mitglied der legendären Roger-Piratenbande. Dabei wird Ruffy in einem kurzen Schlagabtausch von diesem geprüft, worauf der Strohhut den Schlüssel für Lokis Ketten bekommt.

Mit dem Schlüssel begeben sich Ruffy und Zorro wieder in die Unterwelt zu Loki und trotz einiger Zweifel von Zorro, befreien die beiden den angeketteten Riesen-Krieger – aber nur teilweise! Zur Absicherung und falls Loki wirklich außer Kontrolle geraten sollte, haben sie eine Kette an seinem linken Fuß übrig gelassen.

Der gefürchtete Loki ist also sechs Jahre, nachdem Shanks ihn geschnappt und nach Elban zurückgebracht hat, wieder auf freiem Fuß und gefährlicher denn je. Hajrudin und seine Crew, die gerade noch versuchten, Ruffy und Zorro von der Befreiung abzuhalten, erzittern bei der erdrückenden Aura des befreiten Loki.

Loki gilt als einer der mächtigsten und stärksten Charaktere in der Elban-Arc, da sogar die göttlichen Ritter ihn für ihre Ränge rekrutieren wollten. Jetzt ist er frei, im Besitz seines großen Donnerhammers “Ragnir” und unglaublich wütend auf die Welt.

Die Strohhüte haben mit seiner Befreiung womöglich Elban ins Verderben gestürzt und es sich mit ihren Verbündeten auf der Insel verscherzt. Immerhin sind seine Hände frei und er kann seinen gefährlichen Hammer ohne Einschränkungen schwingen.

Allein, dass Loki nur teilweise frei ist, sorgt für große Aufregung auf Elban. Es ist unsicher, was der Riesen-Krieger voller Wut auf die Welt als Nächstes tun wird – und ob die verbleibende einzelne Kette an seinem Fuß ihn noch stoppen kann.

Wie gefällt euch das neueste One Piece-Kapitel und wird Loki eurer Meinung nach eher Feind oder Freund der Strohhüte?