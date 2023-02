One Piece: Im Endkampf könnte es Ruffy mit unsterblichen Gegnern zu tun bekommen

Im aktuellen Arc des One Piece-Mangas geht es drunter und drüber. Ruffy und Zorro müssen sich beispielsweise mit ehemaligen Feinden zusammentun, um eine noch viel größere Bedrohung auszuschalten. Doch sollte ein Fan mit seiner Theorie Recht behalten, könnte Ruffy und seiner Crew ein noch schlimmeres Übel erwarten.

Achtung, Spoiler! Solltet ihr noch nicht im aktuellen Arc des One Piece-Mangas angekommen sein, kehrt zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück.

One Piece-Manga deutet unsterbliche Gegner für Ruffy an

Was hat der Fan entdeckt? Aktuell befinden sich Ruffy und seine Strohhutbande auf der Insel Egghead. Hier wohnt der berühmte Wissenschaflter Dr. Vegapunk, der mittlerweile ein hohes Alter erreicht hat. In einem Rückblick, der Dr. Vegapunk mit den Fünf Weisen von vor 30 Jahren zeigt, ist der Forscher dementsprechend viele Jahre jünger dargestellt:

Statt weißem Haar hat der verjüngte Greis nun volleres schwarzes Haar und sieht auch sonst deutlich jünger aus. Doch die Fünf Weisen, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon längst enthüllt wurden, werden im Hintergrund mit Silhouetten und weißen Bärten angedeutet.

Was bedeutet das? Die Fünf Weisen werden auch in allen anderen Rückblicken, die mindestens 10 Jahre her sind, mit weißen Bärten angedeutet. Das könnte bedeuten, dass die fünf Oberhaupte der Weltregierung nicht altern.

Ein weiterer Hinweis darauf findet sich in einem Dialog der Fünf Weisen. Hier deutet ein Mitglied an, dass Ruffys erwachte Kräfte seiner Teufelsfrucht selbst für die Fünf Weisen eine Legende sind. Seine Kräfte seien seit Jahrhunderten nicht erweckt worden sein. Es könnte also sein, dass die Fünf Weisen schon seit mehreren Jahrhunderten leben und nahezu unsterblich sind.

Ein anderer Twitter-User wirft ein, dass man Mangaka Eiichiro Oda nicht trauen sollte, wenn es um Silhouetten geht. So seien die Schatten der Vier Kaiser unpassend dargestellt worden und ihr eigentliches Aussehen würde nicht mit der Silhouette übereinstimmen.

Doch der One Piece-Fan entgegnet, dass dies nur im Anime der Fall sei. Im Manga seien die Vier Kaiser ziemlich akkurat dargestellt worden. Es bleibt also abzuwarten, ob Oda einfach nur zu faul war, die Fünf Weisen vollständig zu zeichnen oder ob sich dahinter wirklich ein Geheimnis verbirgt, das mit ihrem wahren Alter zu tun hat.

Was denkt ihr: Welches Geheimnis steckt hinter den Fünf Weisen?