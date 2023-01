One Piece-Fans diskutieren, wer das Ende nicht überleben könnte

One Piece steuert unaufhaltsam auf das Ende der epischen Geschichte zu. Wir wissen bereits, dass wir uns im Manga schon im letzten großen Teil der Story befinden – auch wenn noch etwas unklar bleibt, wie lang genau die Reise noch geht. Eine weitere große Frage, die von den Fans jetzt heiß diskutiert wird: Könnten Charaktere beim großen Finale sterben und falls ja, welche könnten das sein? Die Überlegungen fallen natürlich sehr vielfältig aus.

One Piece könnte Charaktere im Finale sterben lassen, aber welche - was denkt ihr?

Darum geht's: 2019 hieß es bereits, der One Piece-Manga habe noch fünf Jahre, dann drohe das Ende. Dementsprechend könnte es schon bald soweit sein. Allerdings hat Serien-Schöpfer Eiichiro Oda dasselbe auch noch 2020 gesagt und letztes Jahr hieß es dann, dass uns jetzt endgültig der letzte Teil der Geschichte bevorsteht:

6 0 Mehr zum Thema One Piece-Manga legt Pause ein, um sich auf das große Finale vorzubereiten

Aber keine Angst: Aktuell bleibt noch ziemlich unklar, wie lange dieser letzte Teil dauern wird. Bei One Piece stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich auch das große Finale eine ganze Weile Zeit lässt, um den krönenden Abschluss der Geschichte in epischer Breite zu erzählen. Der Manga wird nun schon seit 23 Jahren fortgesetzt, da machen ein paar Jährchen mehr auch keinen allzu großen Unterschied mehr.

Wer muss dran glauben? Angesichts des drohenden Endes fragen sich viele Fans jetzt, welche Charaktere bis zum bitteren Ende mit dabei bleiben werden und ob einige Figuren vielleicht vorher schon das Zeitliche segnen. Immerhin gibt es im Verlauf der One Piece-Story durchaus den einen oder anderen bemerkenswerten Todesfall zu beklagen (wir denken dabei zum Beispiel an Ace und Whitebeard).

Bisher ist im letzten Story-Arc noch kein Mitglied der Strohhutpiratenbande gestorben. Aber das kann sich natürlich noch ändern und unter anderem sorgt der Twitter-Account New World Artur nun für eine angeregte Debatte zum Thema.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Vizeadmiral Monkey D. Garp gehört zwar nicht zur Strohhutpiratenbande, aber dafür zu den Figuren, die am häufigsten genannt werden, wenn es um mögliche Tode im letzten Manga-Kapitel geht. Dasselbe gilt für Shanks, Blackbeard und auch Kidd, sie alle gelten offenbar als Favoriten im Hinblick auf ein Ableben.

Gar niemand? Viele One Piece-Fans scheinen auch davon auszugehen, dass schlicht gar keine wirklich wichtige Figur in diesem Jahr sterben muss. Selbst wenn es danach aussehe, würde Eiichiro Oda die Charaktere höchstwahrscheinlich trotzdem doch noch irgendwie zurückbringen.

No one cause Oda will bring them back if something happens — Based Volk (@TrtDana) January 2, 2023

Definitiv fest steht, dass schon sehr bald ein neues One Piece-Spiel erscheint:

11:19 One Piece Odyssey - Neuer Gameplay-Trailer stellt Kämpfe und Erkundung vor

Mehr über One Piece findet ihr hier:

Neben Manga und Anime sowie dem neuen Spiel One Piece Odyssey steht uns auch noch eine Live Action-Adaption des Stoffs in Form einer Netflix-Serie ins Haus. Bis die kommt dauert es noch eine Weile. Aber One Piece Odyssey soll schon am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen.

Was denkt ihr, wer in One Piece in diesem Jahr 2023 sterben muss und wieso (nicht)?